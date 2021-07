Cozinhas com ilha: veja inspirações

Composta por uma bancada central que pode ter fogão e, até mesmo uma cuba, o estilo está sendo cada vez mais procurado. A diferença da cozinha americana, para uma cozinha com ilha, é que a primeira sempre está ligada a uma parede ou coluna, enquanto na segunda o móvel fica livre.

Veja algumas cozinhas com ilha projetadas pela arquiteta

Se você quer aderir ao estilo, a arquiteta Lucilla Mesquita dá algumas dicas:

Todos os projetos podem comportar uma cozinha com ilha?

Não. Você precisa ter um mínimo de circulação de 70cm em pelo menos 3 lados da ilha. O quarto lado da ilha provavelmente estará paralelo à bancada de trabalho e a passagem precisa ter de 1m a 1,20m para que uma pessoa trabalhe e a outra consiga passar atrás dela. Se você não estudar as medidas, a ilha se tornará um volume que atrapalhará a vida de todo mundo da casa.

O que deve ser avaliado antes de optar por esse tipo de projeto?

Deve-se avaliar o espaço do imóvel para ver se o desejo dos clientes e as medidas são viáveis.

Cozinhas com ilha também são boas opções mesmo em ambientes que não são integrados?

São, porque nela você pode fazer a praça de trabalho, a montagem de pratos, o “mise en place”. Ora instalar fogão ou cooktop central, ou até mesmo levar as instalações hidráulicas para uma cuba.

Quais as vantagens de uma cozinha com ilha? E as desvantagens?

Não seria uma questão de vantagem ou não. Depende. Se o cliente gostar e quiser esse elemento na casa dele, o arquiteto vai dizer se comporta ou não e fazer o layout que resolva bem essa questão. Não há desvantagem caso ela for bem planejada.