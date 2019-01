Cores e texturas em sintonia

Seja ao construir ou reformar, um dos pontos mais importantes é decidir a paleta de cores e texturas a ser adotada em móveis e acabamentos. Sem uma linha a seguir, são grandes as chances de se resultar ambientes sem propósito, com elementos combinamos à esmo. Existe um grande potencial no estímulo aos sentidos humanos, de forma a impactar toda a percepção sobre os espaços.

As cores que acrescentam vida a objetos, ambientes e roupas têm muito a dizer sobre nosso estado de humor. Detalhes podem colaborar com a concentração e, por consequência, no bom desempenho das tarefas diárias. Isto acontece porque cada cor gera em nosso cérebro diferentes interpretações, aguçando sentimentos e resgatando memórias. Não à toa o estudo das cores é alvo de pesquisas em áreas paralelas às artes e ao design, como a comunicação.

Além do visual, outro importante sentido a ser explorado é o tato, pois o relevo e a textura estimulam desejáveis sensações de aconchego e conforto, essenciais em um momento em que o lar é visto como refúgio. Embora esteja muito associada às mãos, ao estímulo basta o contato com a pele, o maior órgão do corpo humano.

Fabricante de móveis colaborativos e multifuncionais, a Sittz oferece opções personalizadas em cores e tecidos de cadeiras, poltronas, sofás e assentos modulares para ambientes modernos e que colaboram com a sinergia e o bem-estar das pessoas. São mais de 50 opções de tecidos como os de lã Havoc ou Quaker, além de acessórios e complementos para oferecer diferentes usos mantendo a identidade do design.

Verde. A cor verde traz a sensação de segurança e equilíbrio, reduzindo tensões. Os módulos da linha de assentos Honey permitem a criação de vários ambientes que favorecem a interação e a troca de ideias.

Amarelo. Tons amarelados transmitem positividade e energia. São favoráveis a atributos como criatividade e capacidade de decisão, por isso, são ideais para compor espaços onde são realizadas pequenas pausas criativas. O design leve e orgânico da cadeira Woma é um convite ao sentar, respaldado pelo estofamento completo da concha sustentada por pés em madeira natural.

Branco. Os tons neutros e claros nunca saem de moda. Não à toa, o branco e o cinza tornaram-se onipresentes em projetos contemporâneos. São capazes de transmitir a sensação de paz, harmonia e equilíbrio. Ideais para compor espaços para espairecer e que remetem ao casual. A cadeira Alpha reúne a sutileza do design italiano com a multifuncionalidade de uso, além da possibilidade de empilhá-la.

Laranja. Tons da cor laranja remetem à alegria, humor e disposição, por isso se tornam perfeitos para compor espaços que revigoram as energias. Fabricado em polietileno com proteção UV, o Puffon faz também as vezes de espreguiçadeira: múltiplas possibilidades com apenas uma peça.

Azul. O azul está associado ao dever e à confiança, o que auxilia no desenvolvimento de tarefas que requerem foco e engajamento. A cadeira Time oferece diferentes acessórios para garantir um apoio ergonômico às costas e à cabeça, além de ajustes de altura e movimentos do assento e dos braços.