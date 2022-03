Cantinho do bar é espaço para relaxar e receber amigos

Espaço despretensioso, abrigando garrafas, taças e utensílios, se transforma no ambiente perfeito para os anfitriões

Um bom anfitrião é aquele que tem facilmente à mão tudo o que precisa para agradar os seus convidados. E em um período em que as reuniões íntimas são muito mais habituais do que os grandes eventos, sai na frente quem tem em casa o mínimo de estrutura para entreter amigos e familiares. Assim, o cantinho do bar reconquistou o seu espaço em casas e apartamentos, e ganhou popularidade em diferentes estilos de decor.

Uma bandeja configura o cantinho do bar neste projeto residencial das arquitetas Carina e Ieda Korman, do Korman Arquitetos. Posicionada no aparador atrás do sofá, ela reúne com simplicidade e elegância garrafas, taças e copos – Foto: Gui Morelli

Boa estratégia para integrar ambientes, o bar pode ser uma ligação entre as áreas da sala de jantar e da sala de visitas, sugere a designer de interiores Bruna Loureiro, da Loom Arquitetura.

“Colocamos o cantinho próximo à sala de visitas, porque a pessoa pode se sentar na poltrona para tomar seu vinho, outra bebida ou café. Hoje em dia, a maioria dos ambientes são bem integrados, então procuramos um espaço que atenda como sala de jantar ou como sala de visitas, para que o bar possa integrar esses dois ambientes”, afirma ela.

Materiais metalizados, polidos e sintéticos compõem o bar projetado pelo arquiteto Jair Leite para a Campinas Decor 2021. O feixe de luz delimita o espaço da parede ao teto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Bruna aponta ainda a opção, em casas com pavimento superior, de acomodar o bar em um ambiente mais recluso e íntimo, contribuindo para o conforto do morador.

Contudo, a falta de espaço não deve ser um fator limitante para a montagem de um bar em casa. “Em qualquer cantinho conseguimos encaixar, inclusive nos apartamentos”, considera a profissional.

O tamanho do bar vai depender especialmente das medidas de sua base: Pode ser um grande aparador, uma cristaleira, uma bancada ou até um carrinho-bar, próprio para este uso. As necessidades especiais do morador devem ser analisadas para projeção e instalação de adega em marcenaria ou elétrica, além de cervejeira e frigobar.

Este cantinho do bar foi projetado pelos profissionais do escritório AZ Arquitetura, André Zazeri e Michael Felipe – Foto: Fávaro Jr.

Se a ideia é investir na marcenaria, Tamiris Pigato, designer de interiores da MR Home Design, aponta preto e cinza escuro como as cores mais usuais. Ela explica que os móveis planejados para bares caseiros costumam ter espaços delimitados para as garrafas e taças, que podem ficar expostas ou serem preservadas por vidro, evitando a poeira.

“Portas de vidro formam uma espécie de cristaleira e, com bastante iluminação, com a instalação de fitas de LED, valorizamos as taças, copos diferentes e garrafas”, sugere.

Monte sua bandeja

Completamente expostos ou guardados por detrás de um vidro, são as diferentes garrafas e taças – com seus estilos, tamanhos e formatos distintos – os principais elementos na composição da decoração do bar.

Um cantinho ao lado da escada foi transformado com este carrinho em madeira, no projeto das arquitetas Carina e Ieda Korman, do Korman Arquitetos – Foto: JP Image

“Monte uma bandeja com garrafas para deixar em cima do aparador; hoje existem muitas diferentes, e você pode usar mesmo que seja apenas como decoração. Usamos bastante os espelhos, que dão uma sensação de amplitude, e você não precisa usar tantas garrafas, porque ele dá uma sensação de que está cheio. Escolha as peças mais bonitas para ficarem expostas. Geralmente fazemos um armarinho abaixo do aparador para guardar os utensílios que não são bonitos”, aconselha Bruna.

Outra recomendação da designer de interiores é que o morador se atente ao próprio gosto na hora de montar seu bar particular. Isso porque, por mais que o espaço seja ideal para receber convidados, é fundamental que ele consiga aproveitar o ambiente também quando estiver sozinho.

Projetado pela arquiteta Bianca Rodrigues, este bar pertence a um jovem casal que trabalha como bartender e desejava substituir a tradicional sala de jantar por um “pub moderno” – Foto: Bianca Rodrigues

Vem daí as adaptações, com a criação de cantinhos que mesclam o gosto por diferentes tipos de bebidas – chá, café, destilados, vinhos e cervejas – e atendem perfeitamente aos seus proprietários.