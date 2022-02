Automação residencial: como fazer a escolha correta?

Sonhar com uma casa automatizada em que todo o sistema, como câmeras, cortinas e ar condicionado, por exemplo, seja controlado através de uma única tela. Para realizar o desejo muitos procuram por projetos que prometem uma automação simples e mais em conta, mas ficam no prejuízo com os futuros problemas. É o velho ditado: o barato sai caro. Por isso, a importância da escolha correta.

Sonha com uma casa automatizada? Confira as dicas para escolher um sistema – Foto: Divulgação

O engenheiro Fábio Costa, proprietário da empresa Obras Inteligentes Automação Residencial, diz que recebe muitos clientes que buscam consertar os erros de uma automação de baixo custo, seja porque os materiais utilizados não foram de boa qualidade ou porque o próprio morador tentou fazer a instalação por conta própria, sem o conhecimento necessário de elétrica, ou ainda porque foi enganado com falsas informações na hora da compra.

“Já aconteceu do cliente comprar uma assistente virtual porque achou que já teria automação na casa. Ela é apenas um gatilho que recebe um comando e ativará uma automação, mas para isso o sistema precisa estar instalado”, explica.

Produtos baratos entregam uma promessa que não é a realidade, explica Fábio. Como consequência, é preciso recorrer a um profissional adequado, sendo necessário, muitas vezes, retirar tudo em que o consumidor já investiu na casa para instalar uma solução que realmente funcione.

Nesse sentido, a busca por um profissional qualificado já de início é essencial para prestar assessoria adequada ao cliente e evitar futuras frustrações. Não somente no tipo de produto que seria específico para a necessidade dele, mas também no suporte para instalação, programação, pós-venda e manutenção. Assim, o engenheiro destaca que futuras “dores de cabeça” serão evitadas e a casa dos sonhos será entregue.

Tome cuidado para não ser enganado com falsas informações na hora da compra – Foto: Divulgação

Dicas do profissional

Como avaliar se um serviço de automação é de qualidade?

O cliente precisa buscar um profissional da área para assessoria, em que o serviço inclua tanto a escolha dos produtos, como também a instalação, manutenção e auxílio no pós-venda.

Todas as casas podem receber automação?

Sim. É possível também utilizar sistemas sem fio para criar uma solução que não tenha muitas modificações no sistema de elétrica. Para imóveis novos, são desenvolvidos projetos que já tenham direcionamento da parte elétrica.

Em questão de valores, quanto devo separar para investir em automação?

Valor é uma questão particular, que envolve vários fatores. Não é parâmetro o tamanho da residência e depende do projeto da casa. Mas é possível estimar a porcentagem em relação ao valor do imóvel, que é cerca de 5% a 10% do valor investido na obra.

Se não tenho como investir tudo de uma vez, posso ir automatizado a casa aos poucos?

Sim, é possível investir setorizadamente desde que o projeto seja feito logo de início. Assim, o imóvel fica preparado para receber todas as tecnologias e o usuário pode, por exemplo, investir primeiro na iluminação, depois no ar condicionado, nas cortinas, e assim por diante. Tendo toda estrutura preparada, é mais fácil prosseguir depois pelos outros setores.

Fonte: Fábio Costa, da Obras Inteligentes Automação Residencial