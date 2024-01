Nós, da BC Projetos e Construções, realizamos projetos de arquitetura, engenharia e interiores de forma personalizada, buscando sempre atender as necessidades individuais de cada cliente, trazendo beleza, função e técnica para o mesmo espaço. A empresa ainda conta com o setor de gerenciamento de obras no qual proporciona ao cliente mais tranquilidade, segurança e fidelidade na construção”