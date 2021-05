Aproveite as sensações de sua horta ou jardim

A sugestão da paisagista Sueli Giongo, responsável pela elaboração do projeto de jardim sensorial que será implantado no Parque Aimaratá, em Americana, é o uso de vasos, jardineiras ou a montagem vertical de um jardim sensorial, com plantas medicinais, aromáticas e terapêuticas, o que inclui as comestíveis. Contudo, a ideia é que o local seja capaz de despertar os cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato.

Sueli sugere espécies com perfume e elementos naturais – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“O jardim tem texturas diferentes para causar sensações e fazer com que aprendamos a sentir com os pés, areia, seixos de rio, pedriscos, bambus, madeiras. Outros elementos também são usados, como fontes, quedas d’água, espelho d’água e mensageiro do vento. É muito interessante quando o passeio é feito com os olhos vendados e os outros sentidos ficam mais aguçados”, detalha a especialista.

Unindo horta e jardim sensorial, ela recomenda o plantio de temperos como alecrim, hortelã, cebolinha e manjericão e de ervas medicinais como o boldo rasteiro, cavalinha, camomila e cidreira.

Além disso, indica plantas com perfume como rosa, cravo, jasmim-bogari, jasmim-estrela, mini gardênia; plantas com texturas como kalanchoe, espada de São Jorge, coléus e peperômia, e plantas aquáticas como jacinto-d’água, ninféia e alface d’água.