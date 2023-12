Anuário Casa destaca transformações em reformas lideradas por profissionais de Americana

Anuário também é fonte de informação sobre uma grande diversidade de produtos e serviços - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Os assinantes de revistas do Grupo Liberal de Comunicação recebem a partir desta quinta-feira (14) a 16ª edição do Anuário Casa.

Neste ano, os leitores poderão se inspirar com as transformações de reformas lideradas por profissionais conceituados de Americana.

“Os projetos de reforma que deram o tema da nossa capa são de encher os olhos, transformaram totalmente o visual de três apartamentos e têm em comum ambientes sociais integrados, sem paredes, convidando os moradores a circularem livremente pelos espaços, perfeitos também para confraternizar com os amigos”, comenta a editora Valéria Barreira.

“Além de mostrar esses projetos completos, esta edição ainda destaca espaços cheios de estilo e boas ideias”, completa.

Uma galeria com cabeceiras modernas e que contemplam todas as idades e estilos mostra como dar acabamento e compor o aconchego das camas.

Outro destaque é o potencial lúdico de quartos infantis. Já os banheiros selecionados para a edição demonstram como o ambiente pode ser estiloso, bonito e funcional.

E soluções para mais praticidade e tecnologia nas cozinhas também são contempladas em reportagem.

As áreas externas e de lazer não foram esquecidas. Os pergolados foram eleitos como foco de um conteúdo mostrando como as estruturas contribuem para mais aconchego e beleza em piscinas, jardins e quintais. Plantas permanentes e aromaterapia também foram temas.

Já na seção “ABC da Obra”, as reportagens abordam temas como as novas tecnologias do setor solar, os diferentes formatos de porcelanatos, as cores que são grandes apostas das marcas em 2024, a funcionalidade de móveis planejados, como funcionam portas e janelas antirruídos, orçamento de reforma e soluções para segurança residencial.

Somado ao conteúdo atualizado com as principais tendências do universo da construção e decoração, os leitores também têm acesso a um verdadeiro catálogo com informações sobre profissionais e escritórios de engenharia, arquitetura e design de interiores renomados em Americana e região, na seção “Arquitetos.”

O Anuário Casa ainda é fonte de informação sobre uma grande diversidade de produtos e serviços.

Além de ser distribuída aos assinantes de revistas do Grupo Liberal, a revista pode ser adquirida nas principais bancas de jornais da cidade e na sede da empresa, localizada na Rua Tamoio, número 875, na Vila Santa Catarina, em Americana.