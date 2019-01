Maquinários para obras

Quem já construiu uma casa desde a sua fundação sabe que a missão não é das mais simples. Além de mão de obra e materiais de qualidade, outros detalhes fazem toda a diferença. As máquinas, por exemplo, podem agilizar a construção e até trazer economia.

O Anuário CASA ouviu especialistas em maquinários e obras para falar quais sãos os principais equipamentos presentes em um terreno de obras e quais as vantagens de cada uma. “Existem máquinas e equipamentos específicos para cada parte da obra”, explica Emílio Gallo Júnior, diretor da Construtora Gallo & Vieira. De acordo com ele, na fundação do imóvel são necessárias máquinas de perfuração para fazer estacas e brocas. Também podem ser utilizadas mini retroescavadeiras, além de pás carregadeiras para limpeza e reaterro do terreno. “São equipamentos para tentar industrializar a construção, que é muito manual”, observa o empresário.

Conheça os equipamentos. Maquinários dos mais variados estão presentes em todos os momentos da obra. Confira os mais usados:

Retroescavadeira: é uma das máquinas mais utilizadas em obras. Tem a função de escavar valas e redes, transportar materiais e carregar caminhões;

Novidades em máquinas. Segundo o empresário Emílio Gallo Júnior, embora já existam dezenas de equipamentos para ajudar nas obras, têm novidades no setor. “Ainda há espaços para novos equipamentos, tem muita coisa aparecendo. Já vi máquinas levantando parede e assentando tijolos, parecido com aqueles robôs de linha de montagem de veículos”. Isso, porém, deve demorar a chegar ao mercado. “Ainda é uma tecnologia mais rústica”.

DICAS DO PROFISSIONAL

Quais as vantagens de utilizar esse tipo de maquinário nas obras?

“Desde a limpeza do terreno até o acabamento, é possível obter ajuda de maquinários e equipamentos. Tudo isso gera uma maior agilidade e, por consequência, a diminuição no tempo de execução dos serviços”, explica Leandro Henrique de Souza, engenheiro civil e proprietário da Casa do Construtor

Quais são os equipamentos mais usados?

Andaime e betoneira são os mais usados e nunca faltam nas obras. Os contêineres de armazenamento de ferramentas e banheiros para obras são soluções relativamente novas e que vêm ganhando espaço. Ferramentas elétricas em geral para carpintaria, de corte e de furos, que ajudam na parte civil e hidráulica, além de várias outras máquinas furadeira, serra mármore, esmeriladeira, também têm presença forte.

Para o acabamento, também há máquinas que ajudam no trabalho?

Sim. Na parte do acabamento e finalização da obra, temos cortador de pisos e revestimento, compressor de pintura… Até na limpeza da pós-obra, também há equipamentos que podem ser usados.

Quais as vantagens de alugar esses maquinários?

Em casas especializadas, você encontra o equipamento correto para cada tarefa, evitando o uso indevido. Também vai contratar por um tempo, vamos entregar e retirar nos prazos, não vai se preocupar com a funcionalidade, porque fazemos manutenção sempre, com a máquina certa para o uso em cada fase da obra, além de nunca atrasar o cronograma da obra.

Fonte: Leandro Henrique de Souza, engenheiro civil e proprietário da Casa do Construtor