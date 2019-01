Lajes e pergolados

A instalação da laje é uma das últimas etapas da construção da estrutura base de um imóvel. Parte importante da obra, é preciso ficar atento aos tipos de lajes e qual a melhor delas para a sua construção. O Anuário CASA ouviu o especialista Renato Margutti, proprietário da Lajes Margutti, de Americana, para tirar as principais dúvidas e explicar sobre a variedade de lajes. Ele falou também sobre os pergolados e quais os ambientes que mais ganham com a sua instalação.

Foto: Village Arte Decor - Divulgação

De acordo com Margutti, os dois tipos de lajes mais usados são a treliçada e a painel. “A laje treliçada possui inúmeras vantagens e apresenta melhor relação custo/benefício para obras de pequeno porte com baixa sobrecarga, como, por exemplo, obras residenciais ou comércio de porte pequeno”, explica. Já a laje painel foi desenvolvida como uma alternativa eficiente às lajes maciças feitas in loco, com a vantagem de ter baixo peso devido ao uso de enchimento com EPS (isopor).

Entenda as vantagens. Cada uma das lajes disponíveis possui suas vantagens – cabe ao projetista, então, analisar qual melhor se adéqua a cada obra. O principal ponto da treliçada é a economia, pois reduz o uso de materiais e de mão de obra. Além disso, ela combina o uso de materiais diferentes, como concreto e isopor, e, por isso, é mais leve. Já a painel são pré-fabricadas e não requerem mão de obra especializada. Podem ser um pouco mais caras, mas trazem benefícios na hora do acabamento, considerado como um ponto muito positivo.

O uso de pergolados. Essas estruturas são formadas por colunas e vigas dispostas em filas paralelas, podendo ser de madeira, alvenaria ou ferro. São muito utilizadas em jardins, piscinas ou fachadas, para criarem áreas de descanso ou abrigo. É importante que a estrutura esteja apoiada em concreto, para que suporte as vigas. Também podem aparecer dentro de casa, criando áreas que permitem a entrada de luz do sol.

DICAS DO PROFISSIONAL

Foto: Leandro Farchi - Mostra +Sustentável

Em quais imóveis podem ser usadas lajes treliçadas?

As lajes treliçadas podem ser instaladas desde imóveis residenciais até prédios comerciais. Elas também podem ser utilizadas em lajes de apartamentos. Esse é o tipo mais comum e abrangente.

E a laje painel? Onde pode ser usada?

A laje painel, por sua vez, deve ser utilizada em vãos maiores, que não necessitam de reboque embaixo. Ela também reduz o consumo de concreto e a necessidade de escoramento, gerando economia de mão de obra.

Já os pergolados podem aparecer em quais ambientes?

O pergolado, tanto de madeira quanto de concreto, pode ser usado para as chamadas áreas de luz: jardins, fachadas e jardins de inverno. Nesse caso do jardim de inverno, o mais aconselhável é o pergolado de concreto. Em ambientes externos, o mais utilizado é o de madeira, mas o de concreto também vem ganhando espaço.

O pergolado também pode ser usado como parte da decoração do ambiente?

Com produção própria, o pergolado de concreto é perfeito para utilização no acabamento estético da obra ou para fechamento de áreas sem redução da luminosidade, porém, oferecendo segurança.

Fonte: Renato Margutti, da Lajes Margutti