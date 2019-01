Foto: Daniel Mansur - CasaCor MG

Pintar a casa é sempre uma missão difícil. Afinal, qual cor escolher? Como fazer para que a cor definida afete positivamente o restante da decoração? Qual tipo de tinta é o melhor para cada ambiente? São várias dúvidas que permeiam o assunto, que nunca devem ser negligenciadas. “Cada cor exerce uma influência sobre as pessoas que estão no ambiente e podem transmitir sensações como bem-estar, inquietação, nervosismo, calma e tranquilidade”, explica Isabela Santa Chiara, gerente administrativa da Acefer Tintas. Por isso, ela deu algumas dicas sobre como deixar os ambientes bonitos, escolhendo as tintas da cor e do tipo certos. De acordo com Isabela, as cores têm o poder, ainda, de mudar a perspectiva sobre o tamanho de cada cômodo. “Cores claras dão a sensação de um espaço maior e mais aconchegante, enquanto as cores mais escuras trazem a sensação do ambiente ser menor”, destaca a especialista.

Foto: CasaCor RJ - Divulgação

A cor certa

Algumas cores são tendência na temporada e apareceram com mais frequência em mostras e exposições especializadas em decoração. “Tons que remetem à terra e à natureza, como bege, marrom, cinza e tons de verde estão em alta”, aponta Isabela Santa Chiara. “Aposte também em cores quentes, como vermelho e laranja, que estão voltando”, sugere.

Vale seguir a ‘moda’?

A especialista da Acefer Tintas reforça sobre os cuidados de pintar determinado ambiente ou a casa toda com uma só cor porque ela está em alta ou na moda. “O ideal é sempre analisar se a cor que está na moda está de acordo com o ambiente que o cliente quer fazer ou renovar. Nesses casos é interessante pintar apenas um ambiente ou uma parede como detalhe na decoração, pois o risco de cansar da cor será menor”, orienta Isabela.

Use a técnica do W

Para que as paredes fiquem com uma cor uniforme, é utilizada a chamada técnica do W: basta pintar um grande W na parede e, em seguida, vá pintando a parede da direita para a esquerda, até a letra sumir por completo. Assim, você terá total controle da quantidade de tinta naquele trecho.

DICAS DO PROFISSIONAL

Foto: CasaCor SP - Divulgação

Como combinar a cor das paredes com a decoração do ambiente?

Cores neutras no ambiente facilitam a combinação na decoração, tanto com cores neutras como com cores vivas e quentes.

Quais são os tipos de tintas residenciais e em quais ambientes elas podem ser usadas?

Entre as tintas acrílicas, temos a opção com acabamento acetinado e semibrilho, geralmente usadas em ambientes internos. Já com o acabamento fosco, podem ser usados em ambientes internos e externos.

Quais dicas você dá para quem está construindo ou reformando?

Antes de pintar é importante consultar vários mostruários, pois a cor varia muito de acordo com o tipo ou marca da tinta. Se for usar mais de uma lata de tinta, vale a pena misturar ambas em um terceiro recipiente, para que a cor fique uniforme.

Como montar ambientes diferenciados apenas usando cores?

Caso a pessoa prefira ambientes com cores mais vivas, aposte em tons quentes e vibrantes. Ao contrário, se quiser ambientes mais aconchegantes, invista nas cores claras e neutras. Lembrando que é importante sempre procurar um bom profissional e utilizar produtos de qualidade.

Fonte: Isabela Santa Chiara, Acefer Tintas