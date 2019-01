Beleza e segurança

Foto: Campinas Decor - Divulgação

Na hora de comprar os pisos e revestimentos para ambientes internos, costumamos utilizar a beleza da peça como principal instrumento de escolha. Isso também vale para ambientes externos, como churrasqueira, lavanderia, área de lazer e piscina. Mas, além da aparência, é preciso levar em conta ainda que o material ficará exposto ao sol, calor, chuva, frio, etc. Por isso, de acordo com a designer de interiores da Comfer, de Americana, Patrícia Acácio da Silva, a segurança e o conforto são itens ainda mais importantes. “Não podemos estar atentos só a estética e, sim, na segurança, resistência e durabilidade”, aponta. Segundo ela, é importante evitar os pisos lisos, pois eles podem causar acidentes. A dica é apostar nas peças antiderrapantes para evitar quedas e outros possíveis acidentes.

Foto: Jomar Bragança - CasaCor MG

Porcelanato é opção

Um dos pisos mais indicados para essas áreas é o porcelanato, que oferece boa uniformidade da cor, alta resistência e baixa absorção de água. Esse tipo de material vai bem nas garagens, na área da churrasqueira e até ao redor da piscina, pois consegue reproduzir o efeito do deck de madeira. Outra vantagem do porcelanato é sua facilidade de limpeza, levando em conta que o rejunte entre as peças possui um espaço menor, acumulando menos limo.

Pisos e suas funções

Porcelanato – natural ou rústico, é ideal para a garagem e área de churrasqueira

Cerâmica – disponível também em modelos antiderrapantes

Patchwork – mais indicado para fazer painéis decorativos

Pastilhas – são opções para fachadas e o interior da piscina

Fonte: Cerâmica Elizabeth

DICAS DO PROFISSIONAL

Qual a melhor opção de piso para áreas externas?

O porcelanato, tanto para imóveis residenciais quanto áreas comerciais, é um material versátil, com uma grande variedade de cores e tamanhos, boa resistência e preço acessível. Para áreas externas, pode-se usar o natural ou o rústico, devido à sua textura antiderrapante. Evite utilizar o polido por conta do risco de quedas.

Quais cuidados a pessoa deve ter antes de comprar o piso adequado?

O cliente deve sempre considerar a resistência do material e o nível de aderência, com base, é claro, no ambiente a ser utilizado (se interno ou externo). Outra dica é escolher um tipo de piso que não retém muita sujeira e é de fácil limpeza.

Para a área da piscina, qual a dica?

Para áreas como jardins ou borda de piscinas, o ideal é que o piso seja, além de antiderrapante, também atérmico, ou seja, que não absorva o calor do sol, nem esquente. Isso vai garantir não só a segurança, como também o conforto de quem utilizar o espaço.

Fonte: Patrícia Acácio da Silva, designer de interiores