Água de qualidade

Foto: São Camilo Purificadores - Divulgação

Especialistas da área da saúde são unânimes ao falar sobre a importância do consumo de água, afinal, pessoas que não se hidratam com frequência tendem a sofrer com problemas de saúde. Porém, além de beber bastante água durante o dia, é essencial que o líquido seja potável, de boa qualidade e livre de impurezas. Por isso, tem se tornado cada vez mais comum a utilização de bebedouros e purificadores de água.

De acordo com Francisco Bonfatti, proprietário da São Camilo Purificadores, investir em um equipamento desse tipo em casa traz uma série de benefícios. “Praticidade, higiene, economia, otimização do espaço e menor impacto ambiental são as principais vantagens do purificador de água quando comparado ao uso do garrafão”, explica. “No caso de edifícios, o uso do purificador nos apartamentos traz economia para todos, pois evita a entrada e uso de elevador pelos entregadores de água”.

Tipos de equipamentos

Os purificadores funcionam acoplados às torneiras ou encanamentos. De acordo com Francisco Bonfatti, há diversos modelos no mercado, de preços variados, para atender às diversas demandas. “Existe o purificador não refrigerado, que, por não ter compressor nem depósito de armazenamento, é menor e mais barato”, explica. “Entretanto, o mais procurado é o purificador refrigerado por compressor, que é durável e funciona perfeitamente. Esse equipamento possui três tamanhos diferentes, que devem ser escolhidos conforme o espaço disponível e utilização desejada”, cita o especialista.

Foto: São Camilo Purificadores - Divulgação

Você sabia…

Quem tem o imóvel abastecido por um poço artesiano pode apostar nos purificadores, já que o equipamento ajuda no controle da qualidade da água. Vale investir, também nessa opção, se notar um cheiro forte de cloro no líquido que recebe em casa.

DICAS DO PROFISSIONAL

Foto: São Camilo Purificadores - Divulgação

Quais os cuidados para fazer a manutenção desse tipo de equipamento?

É preciso prestar atenção e contratar uma empresa especializada, que faça o trabalho corretamente, dê garantia e use o refil original.

Em questão de investimento, quanto, em média, o cliente vai desembolsar?

O purificador não refrigerado custa R$ 330 e o refrigerado sai por R$ 870. Nossa empresa oferece instalação padrão grátis e dois anos de garantia. O refil tem capacidade de purificar quatro mil litros de água, o equivalente a 200 galões de 20 litros. Portanto, o investimento se paga no primeiro ano de uso.

Qual o tempo de vida de um equipamento desse tipo?

A vida útil é estimada em 10 anos, entretanto, temos vários equipamentos com 15 anos de uso que fazemos as manutenções preventivas e que funcionam perfeitamente bem.

Quais as principais dicas que você dá para quem quer colocar um purificador em casa?

É preciso considerar alguns pontos, como: comprar um purificador de qualidade reconhecida, fazer a instalação com empresa especializada e fazer a troca do refil corretamente. Seguindo estas dicas, a pessoa não terá do que se arrepender.

Fonte: Francisco Bonfatti, São Camilo Purificadores