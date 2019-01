Acabamento perfeito

Depois de levantada toda a estrutura de uma casa, como paredes e telhado, chega o momento de se dedicar aos acabamentos. Para muita gente, essa é a etapa mais prazerosa da obra, pois é quando a personalidade de cada um começa a dar forma ao futuro lar. Esse, no entanto, também é a fase que requer mais atenção e cuidados aos detalhes. Por isso, vale a pena seguir dicas de revestimento e até mesmo do sistema de iluminação para tudo ficar bonito e funcional. A primeira e principal dica, segundo Regiane Jofre, coordenadora do espaço Exclusive da Bandini Lar & Construção, diz respeito ainda ao momento dos orçamentos. “Leve sempre a planta, com as medidas corretas, porque assim o atendente vai conseguir te orientar da melhor maneira possível. Mesmo que você não vá comprar, leve, pois assim é possível fazer o orçamento correto”, salienta Regiane.

Foto: Divulgação

Porcelanato é coringa. Ainda segundo Regiane Jofre, na hora de adquirir os pisos e revestimentos de parede, uma boa opção são as peças em porcelanato, que possuem alta resistência e durabilidade, e podem ser utilizadas tanto no piso quanto nas paredes. “É possível usar um porcelanato polido para áreas residenciais e integrar isso em ambientes com parede. Uma tendência que vem forte, principalmente nos banheiros, é pegar o porcelanato do piso e já levar também para as paredes, criando um tipo de fundo infinito, com um acabamento mais bonito e uma estética mais agradável”, orienta.

Sistema de iluminação. Outra dúvida comum para quem está construindo ou reformando, segundo Regiane Jofre, é a questão do sistema elétrico e de iluminação da casa. “As pessoas querem saber onde podem usar pendentes, lustres, LEDs, spots, etc”, diz. O LED é uma forte tendência, já que tem uma qualidade e durabilidade maior. “O lustre e o pendente ainda são muito usados, mas dependem do ambiente em que são usados. Há opções para dormitórios, banheiros, salas, etc. Os lustres já não são vistos apenas como objetos para clarear o ambiente, e sim, como verdadeiras peças de decoração”.

DICAS DO PROFISSIONAL

Foto: Divulgação

Qual a vantagem de utilizar produtos de qualidade e durabilidade maior?

Pesquisas apontam que 90% das pessoas que constroem um imóvel fazem uma grande reforma apenas uma vez, por isso, apontamos a necessidade da utilização de produtos de qualidade e que durem muito tempo no momento de fazer o acabamento.

Quais tipos de porcelanatos você indica?

Quem gosta de mais requinte, pode optar pelos porcelanatos que fazem uma cópia fiel do mármore. Já nas paredes internas, por exemplo, você pode optar pelo revestimento monoporoso.

Qual a vantagem do LED na iluminação?

As lâmpadas de LED podem ser mais caras no primeiro momento, mas trazem vantagens a longo prazo. Uma dica é ir trocando as lâmpadas dos ambientes aos poucos. Assim, você não gasta muito e economiza na conta de luz. Foto: Divulgação

Quais são as dicas para os principais ambientes?

Para sala, você pode usar pisos em grandes formatos, que trazem mais uniformidade. Já para a cozinha, é necessário um porcelanato mais resistente. No quarto, os pisos laminados vinílicos trazem mais conforto e aconchego, enquanto no banheiro a indicação é usar pastilhas ou mosaicos para compor os detalhes.

Fonte: Regiane Jofre, coordenadora do espaço Exclusive da Bandini Lar & Construção