Cantinho do Mascote expande serviços

A Clínica Cantinho do Mascote oferece atendimento completo para os pets, desde os cuidados básicos com a saúde do animal até banho e tosa. Há 19 anos em atividade, a clínica está em constante expansão, oferecendo novas especialidades e serviço de hospedagem e day care no Clubinho Cantinho do Mascote, que completa um ano de sucesso.



A Clínica e o Clubinho do Mascote oferecem vários serviços para o bem-estar dos pets, incluindo atendimento veterinário 24h – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

– Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Os serviços veterinários vão desde os cuidados básicos, como consultas e vacinas, até cirurgias e atendimento especializado. Os especialistas são de diversas áreas, como oftalmologista, ortopedista, cardiologista e oncologista, e agora a clínica também conta com um especialista em animais silvestres, expandindo o atendimento do Cantinho do Mascote a diversas espécies de animais.

Médica veterinária Clair Gonçales de Brito, proprietária da Clínica e do Clubinho Cantinho do Mascote – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

“Não é uma clínica comum, quando há necessidade a gente tem especialistas tanto do nosso corpo clínico como profissionais de fora”, disse a médica veterinária Clair Gonçales de Brito, proprietária da clínica e do clubinho Cantinho do Mascote.

O atendimento médico na clínica ocorre 24h, incluindo finais de semana e feriados, garantindo a segurança de ter amparo veterinário em casos de emergência, e oferecendo conforto para o tutor buscar os cuidados médicos no horário que se encaixe na sua rotina. A clínica oferece exames de imagem, como Ultrassom e Raio-X, laboratoriais e internação com acompanhamento veterinário 24h.

O banho e tosa também tem novidades, com uma gama de tratamentos e banhos para o bem-estar e beleza dos pets – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

E as novidades não são exclusivas do atendimento médico. O banho e tosa do Cantinho do Mascote, que esteve lado a lado com a clínica desde o início, também passa a oferecer novos serviços a partir deste mês. A equipe responsável pelo setor de estética animal, instalada no clubinho, passou por consultoria e treinamento com um especialista renomado do mercado de estética. Agora, os tutores terão um cardápio com uma gama de tratamentos e banhos para escolherem o melhor não só para a saúde e bem-estar do pet, mas também poderão somar a aparência do pet neste ‘pacote’.



O hotelzinho é todo ambientado para bem atender cães e gatos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

– Foto: Marcelo Rocha – Liberal

CLUBINHO. O Clubinho Cantinho do Mascote surgiu da necessidade dos tutores em deixar os pets sob cuidados enquanto estavam fora de casa, e já completa um ano de muito sucesso. O local, além do banho e tosa, oferece o serviço de hotel para cães e gatos, e day care, onde os pets podem passar o dia interagindo e se divertindo com outros animais.

Os animais que estão hospedados no hotel ficam abrigados em baias iluminadas e espaçosas enquanto recebem cuidados e supervisão durante 24h. Eles também participam das atividades do day care, que variam entre pegar a bolinha, achar o petisco, brincar na piscina de bolinhas ou no playground, entre outras.

Os gatos que estão instalados no hotelzinho ou estão passando o dia no clubinho, também possuem um espaço especial e exclusivo para eles. Eles têm à disposição arranhadores, tocas e caixinhas de areia exclusivas para cada um. O local é todo ambientado para oferecer bem-estar aos felinos, inclusive com feliway, um composto que auxilia os bichanos a se adaptarem ao ambiente. Eles também participam de momentos de brincadeiras entre eles e com os cuidadores.

No amplo espaço do day care, os pets podem passar o dia interagindo e se divertindo com outros animais – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Clínica Cantinho do Mascote

Endereço: Av. Paschoal Ardito, 145 – Jardim São Vito, Americana

Av. Paschoal Ardito, 145 – Jardim São Vito, Americana Telefone: (19) 3468-3412 / (19) 3601-1308

(19) 3468-3412 / (19) 3601-1308 Horário de funcionamento: 24 horas

24 horas WhatsApp: (19) 99392-0717

(19) 99392-0717 Facebook: /Cantinho do Mascote

/Cantinho do Mascote Instagram: @clinicacantinhodomascote

Clubinho do Cantinho do Mascote

Endereço: Av. Paschoal Ardito, 109 – Jardim São Vito, Americana

Av. Paschoal Ardito, 109 – Jardim São Vito, Americana Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, aos sábados das 8h às 13h

de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, aos sábados das 8h às 13h WhatsApp: (19) 99147-4856

(19) 99147-4856 Instagram: @clubinhodocantinhodomascote

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.