Com mais de 12 anos de história, sendo três sob o comando do proprietário Thiago Barreto, o Bluesteco inova no cardápio com novas opções de comidas e bebidas. Para Thiago, as novidades devem trazer ainda mais qualidade, além de transmitirem cuidado e atenção da direção do bar para o público. Acostumado a servir frituras, porções e sanduíches, o Bluesteco também passa a oferecer porções de filé com molhos diferenciados, linguiça de metro com batatinhas e carpaccio de carne, entre outras inovações. Outra novidade, atendendo a pedidos dos frequentadores do bar, é o hambúrguer vegetariano.

Quando o assunto é bar, além da seleção de cervejas nacionais e importadas, o público também confere seis novos drinques, elaborados especialmente para o Bluesteco por profissionais especialistas e consultores. Com chopp em dobro, o happy hour acontece de terça a quinta-feira, sempre das 17h às 19h. O Bluesteco Bar mantém a tradição de oferecer música ao vivo aos finais de semana, e Thiago destaca a qualidade dos artistas que participam das programações da casa. “Grandes músicos passam por aqui, um pessoal conhecido nas cenas de rock e blues, que tocam aqui e em grandes eventos em todo o Brasil. Sem dúvidas, é um diferencial do Bluesteco Bar”.

Bluesteco Bar

Endereço: R. Washington Luís, 786 – Centro, Americana

R. Washington Luís, 786 – Centro, Americana Telefone: (19) 3405-1646

(19) 3405-1646 WhatsApp: (19) 3405-1646

(19) 3405-1646 Facebook: /bluestecobar.bluesteco

/bluestecobar.bluesteco Instagram: @bluestecobar

