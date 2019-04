Veja como usar a água de coco no preparo até mesmo do café

Quem já experimentou, sabe: a água de coco é saudável e uma delícia. Além de ser refrescante e ter um sabor único, também possui a vantagem de ser supernutritiva. E o melhor: por ser versátil, pode ser usada na preparação de várias receitas diferentes, o que inclui bebidas – como é o caso do café gelado – e até na substituição da água para que o prato ganhe um gostinho a mais.

Foto: Pixabay - CC

Com o café

Sensação nas cafeterias de todo mundo, principalmente no verão, o café gelado pode ser preparado com a ajuda da água de coco. Aposte sem receio nessa bebida, ótima opção para o lanche da tarde. Basta fazer uma mistura do café tradicional com bastante água de coco e, depois, acrescentar alguns cubos de gelo para garantir o efeito refrescante.

Sorvete

E que tal um picolé? Outra boa opção é usar a água de coco para fazer sorvetes dos mais variados sabores. A preparação é ainda mais simples que a do café: basta cortar a fruta de sua preferência em pedacinhos, colocar em uma forminha própria para sorvete e adicionar a água de coco antes de deixar tudo no congelador.

Suco

Água de coco e suco de uva combinam? Claro que sim. Basta bater a uva com a água de coco, coar tudo dentro de um copo e adoçar a gosto – de preferência, com um açúcar mais saudável como mascavo.

Panqueca

Também dá para usar a água de coco para substituir o leite na hora de preparar as massas das panquecas. A receita é essencialmente a mesma, sendo a única diferença um ingrediente no lugar do outro. O resultado será uma panqueca com uma textura diferente e mais clarinha, mas certamente com um sabor a mais.

No arroz

Por fim, uma dica inusitada: a água de coco também pode ser usada para substituir a água comum na preparação de alguns alimentos. Desse modo, ela também garante um toque extra a qualquer refeição por conta do seu sabor. Experimente esse truque quando for preparar o arroz, por exemplo.