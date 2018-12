Vantagens e desvantagens dos leites de origem animal e vegetal

Atualmente, o leite de vaca vem em todos os tipos de variedades: integral, 2%, 1%, desnatado (sem gordura) e até mesmo sem lactose. Para pessoas com problemas alimentares ou alergia, também existem alternativas ao leite de vaca. Amêndoa, soja, arroz e leite de coco são alternativas populares de leite à base de plantas.

Foto: Pixabay - CC

Cada tipo de leite tem suas vantagens e desvantagens, dependendo da dieta, saúde, necessidades nutricionais ou preferências pessoais do paladar. Por exemplo, pessoas em anos chave de desenvolvimento como crianças com mais de dois anos, adolescentes e mulheres grávidas precisam de proteínas, vitamina D e cálcio, os quais são abundantes no leite de vaca. Por outro lado, as pessoas que precisam limitar suas calorias ou a ingestão de gordura saturada, por razões de peso ou problemas de saúde do coração, devem procurar outras opções.

O leite de amêndoa tem 40 calorias por porção, enquanto o leite de soja tem 80 calorias e o leite de arroz tem 120 calorias. Todos estes têm 1 grama ou menos de açúcar por porção. O leite de soja tem 7 gramas de proteína, o que é muito maior do que outras alternativas de leite. Leite de arroz só tem 2 gramas de gordura, mas é muito mais rico em açúcar, calorias e carboidratos em comparação com outras alternativas de leite.

O leite de vaca integral é rico em proteínas naturais, gordura e cálcio. Outro tipo tem a mesma quantidade de carboidratos e proteínas, com parte ou toda a gordura removida. Leite de amêndoa é mais pobre em calorias do que outros leites, desde que seja sem açúcar. Também é livre de gordura saturada e é naturalmente isento de lactose.

O leite de soja é uma boa fonte de proteína, cálcio (quando fortificado) e potássio. No entanto, muita soja pode ser um problema para pessoas com doenças da tireóide ou outras condições. Infelizmente, a maior parte da soja produzida vem de plantas geneticamente modificadas, o que é uma preocupação para alguns. O leite de arroz é o menos provável de todos os produtos lácteos para causar alergias. Isso faz com que seja uma boa escolha para pessoas com intolerância à lactose ou alergias ao leite, soja ou nozes. O leite de coco contém mais gordura do que as outras alternativas de leite, e quase tudo está saturado.