Tumor de laringe: fumo e álcool estão associados

O músico Branco Mello, baixista e vocalista do Titãs, anunciou que ficará afastado dos palcos devido a um tumor na laringe. Esse câncer, que representa 25% dos tumores malignos que atingem essa área e atinge principalmente homens, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), está muito relacionado ao estilo de vida.

O fumo e o álcool ainda são os principais fatores, com 90% dos casos associados a esses hábitos. Juntos, eles reduzem a proteção natural da mucosa e provocam uma multiplicação desordenada na região. Outros fatores de risco, ainda que pouco frequentes, são a infecção pelo papiloma vírus humano, o refluxo gastroesofágico e a poluição ambiental. Foto: Divulgação

A laringe, que carrega o ar da respiração até o pulmão, produz a voz e impede que alimentos entrem nas vias respiratórias, é dividida em três parcelas: subglote, glote e supraglote. Apesar de o tumor poder aparecer em qualquer região, cerca de 60% deles se desenvolvem na glote, estrutura constituída pelas cordas vocais.

Por apresentar sintomas sutis, é preciso sempre estar atento aos primeiros sinais. Rouquidão que permanece por mais de três semanas pode ser um forte indício de alteração na laringe é aconselhável uma avaliação médica.

O tratamento será determinado de acordo com a localização e o estágio da doença. “Para cada caso desenvolvemos um tratamento específico que pode combinar a cirurgia para a retirada do tumor, quimioterapia e a radioterapia”, salienta Andrey Soares, oncologista do Centro Paulista de Oncologia – Grupo Oncoclínicas.

Sintomas do câncer de laringe

Rouquidão;

Dificuldade para falar;

Dificuldade em respirar;

Dor e/ou dificuldade em engolir.

Saiba mais

Qualquer pessoa com rouquidão durante quatro semanas deve ser avaliado por um médico otorrinolaringologista para se certificar se trata-se ou não de câncer na laringe.

Para se diagnosticar o câncer de laringe a avaliação do paciente deve incluir analise visual da pele do rosto, do couro cabeludo, dos ouvidos, do nariz, da boca e do colo além de apalpação do pescoço.

A confirmação do diagnóstico de câncer de laringe se faz com uma biópisia do tumor observado, para então se decidir o tratamento mais adequado.

Fonte: www.tuasaude.com

Como é feito o tratamento

O tratamento para o câncer de laringe é feito com radioterapia e/ou quimioterapia. Se estas não obtiverem sucesso, pode-se recorrer à cirurgia, embora esta seja mais radical, pois pode ser necessária a retirada de uma parte da laringe, impedindo o falar e o respirar normalmente, sendo necessário utilizar uma traqueostomia.

As piores consequências do tratamento para o câncer de laringe podem ser a perda da voz ou a perda da capacidade de engolir pela boca, o que obriga a uma alimentação adaptada. Porém o tipo de tratamento e a gravidade das consequências do tratamento eleito pelos médicos irá depender do tamanho, extensão e localização do tumor.

Fonte: www.tuasaude.com

Câncer de laringe tem cura?

O câncer de laringe tem cura em cerca de 90% das vezes, quando é diagnosticado numa fase inicial, mas quando este tipo de câncer só é diagnosticado numa fase tardia, o tumor pode estar muito grande ou já ter se espalhado pelo corpo, diminuindo suas chances de cura.

A maior parte dos pacientes são diagnosticados com o câncer de laringe numa fase intermediária, quando as chances de cura rondam os 60%. Mas segundo os cientistas, se o tratamento proposto for assertivo e o tumor for localizado numa única região, a cura pode vir em poucos meses.

Fonte: www.tuasaude.com