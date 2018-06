Ter animais de estimação pode melhorar a saúde e a qualidade de vida de crianças de adultos. Bebês e crianças que possuem um animal de estimação em casa aprendem melhor e ganham um senso de responsabilidade mais rapidamente do que as que nunca tiveram. Além disso, a criança se desenvolve mais rapidamente e interage melhor com os outros.

Foto: Fotolia

Mas os benefícios não são somente para as crianças. Estudos revelam que os adultos também podem ganhar mais saúde se tiverem um animal de estimação. A presença desses animais consegue tranquilizar uma pessoa doente, diminui o risco de morte, aumenta autoestima e ajuda a combater a solidão.

Não existe uma idade mais apropriada para adotar uma animal de estimação mas convém lembrar que bebês muito pequenos possuem menos defesas e não devem ter contato direto com os animais porque estes podem transmitir doenças. Por isso é desaconselhado que a criança e o animal durmam na mesma cama, e que o cachorro fique lambendo as mãos, o rosto e a boca das crianças.

Outros cuidados importantes são manter a saúde do animal levando-o com frequência ao veterinário para verificar se existe alguma doença que precisa ser tratada e manter o local onde o animal faz suas necessidades sempre muito bem limpo.

Fonte: www.tuasaude.com