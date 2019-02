A síndrome das unhas frágeis é uma condição que torna as unhas das mãos e dos pés fragilizadas e sujeitas a descamação e quebras frequentes. Manter uma alimentação pobre em nutrientes, especialmente a biotina, e expor as unhas a traumas constantes estão entre as principais causas, mas quem trabalha com produtos químicos deve ficar atento: essas substâncias também podem provocar a síndrome. “O contato com elas pode, ao longo do tempo, tornar as unhas fracas”, afirma a dermatologista Kaliandra Cainelli.

Foto: Adobe Stock

Ela cita como exemplos ácidos, solventes, detergentes, sais e acetonas, além de produtos cosméticos que contêm formaldeído, mais conhecido como formol. Para evitar a síndrome, o ideal é não usar os produtos ou não deixar as unhas entrarem em contato direto com eles. É importante colocar luvas e aplicar emolientes nas unhas diariamente.

Além disso, Kaliandra indica evitar esmaltes, cosméticos fortalecedores com formaldeído e removedores a base de acetona. “As unhas frágeis também podem ser causadas por traumas repetitivos, como digitar ou tocar instrumentos, contaminação por fungos e doenças específicas que interferem na formação da unha, como diabetes, hipotireoidismo, doenças vasculares, acromegalia e fenômeno de Raynaud”, completa a dermatologista.

Fonte: cuidadospelavida.com.br/pele-e-beleza/pele