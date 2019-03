Síndrome Cardíaca: atenção ao ritmo de festas

O carnaval chegou e apesar de toda a animação, é preciso também ficar atento ao ritmo intenso de festas e principalmente ao excesso de álcool durante esse período. Segundo dados divulgados em 2018 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 13,5% das mortes de pessoas na faixa dos 20 anos tiveram relação com o excesso de bebidas alcoólicas.

O cardiologista Diego Garcia explica que o consumo exagerado de álcool pode aumentar o risco de arritmias e insuficiência cardíaca, mesmo em pessoas que não apresentam antecedente pessoal ou familiar de cardiopatia. “O álcool promove uma agressão direta sobre as células cardíacas, podendo comprometer o funcionamento do músculo e do sistema de condução do estímulo elétrico no coração”, diz o especialista. Dentre os sintomas de alerta estão: palpitações, dores no peito, falta de ar e inchaço nas pernas. Foto: Adobe Stock

Outro hábito perigoso do Carnaval é a mistura de bebidas alcoólicas com energético. O problema ocorre porque os dois aumentam muito a chance de arritmias. “Uma lata de energético estimula muito mais o coração do que 1 xícara de café. Essa combinação acelera os batimentos, podendo causar alguma arritmia e também elevação da pressão arterial”, explica o cardiologista.

SÍNDROME

A síndrome trata-se da manifestação de alterações cardíacas que são provocadas pelo abuso do álcool. “Há várias teorias que tentam explicar essa ocorrência e dentre elas podemos citar: ativação suplementar do sistema nervoso simpático, ação direta do álcool e seus metabólitos no coração ou distúrbios dos eletrólitos causados por diurese excessiva”, explica Diego.

A condição foi descrita pela primeira vez em 1978, pelo médico Philip Ettinger, que descreveu a ocorrência de distúrbios do ritmo do coração logo após o feriado em 24 jovens que não possuíam nenhuma doença cardíaca subjacente e haviam exagerado no consumo de bebidas nesse período.

A melhor forma de evitar qualquer problema e ainda assim curtir o feriado é ter moderação na hora do consumo. Vale lembrar que apesar de existirem recomendações a respeito do consumo máximo de álcool recomendado, esse limite varia consideravelmente de acordo com a tolerância individual.

Não deixe de curtir esse período, sendo na folia ou descansando, mas atente-se não só para a moderação no consumo de bebidas alcoólicas, mas também para a ingesta hídrica abundante, alimentação leve e uso de protetor solar.

Fonte: Diego Garcia, médico cardiologista

Consumo de álcool cresce nesse período

O médico da SOCESP Dr. Rogério Krakauer explica que, nos períodos de folgas prolongadas e datas festivas, o consumo de álcool tende a aumentar, podendo desencadear a síndrome cardíaca de feriado (Holiday Hearth Syndrome)”.

A média de consumo de álcool do brasileiro é superior à mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, nos últimos dez anos, segundo o Ministério da Saúde, o consumo abusivo de álcool cresceu 19,1%. “Esse hábito pode ser danoso à saúde do coração e está relacionado ao desenvolvimento de hipertensão, alteração no ritmo cardíaco e aumento de peso”, ressalta o médico.

Para quem já teve problemas no coração e quer sair da rotina nos feirados, o ideal é consultar o médico cardiologista. “Pessoas com doença coronariana podem aproveitar esse período de relaxamento. No entanto, devem realizar exames clínicos para verificar a saúde do coração e os seus limites, manter todas as medicações, exercícios e não sair muito da dieta”, explica Krakauer.

RESSACA

Para evitar doenças e a famosa “ressaca”, é importante que o indivíduo tome alguns cuidados com a saúde. Segundo Marcia Gowdak, nutricionista e diretora científica do Departamento de Nutrição SOCESP, é necessário hidratar-se bem durante as atividades no período de relaxamento. “Durante os feriados, as pessoas fazem churrascos, frequentam bares e acabam consumindo alimentos calóricos e bebidas em excesso, que podem desencadear efeitos colaterais”, salienta a nutricionista.

A especialista reforça que os sucos e bebidas não devem substituir as refeições, mas as pessoas não podem deixar de se hidratar. “A desidratação pode sobrecarregar o sistema cardiovascular, que começa a sofrer com o aumento do número de batimentos cardíacos e, consequentemente, eleva a pressão arterial”, destaca Marcia.