Sete alimentos que ajudam a retardar envelhecimento

Com o passar do tempo, os sinais de envelhecimento facial começam a ficar aparentes. Isso acontece por uma combinação de fatores internos, como a idade biológica e genética, e também causas externas, conhecida como estresse oxidativo – liberação de radicais livres que têm capacidade de danificar as estruturas celulares, como exposição ao sol, poluição, tabagismo, nutrição e falta de cuidados.

De acordo com a Ione Leandro, nutricionista, algumas atitudes podem retardar essa ação e minimizar os efeitos do tempo. “Uma ótima dica para prevenir o envelhecimento da cútis é ter uma dieta equilibrada em nutrientes, que garantirá a ingestão de antioxidantes retardando os efeitos dos radicais livres”.

Ione preparou sete alimentos que ajudam a ter uma pele mais jovem e saudável:

TOMATE

Rico em licopeno, um antioxidante capaz de eliminar os radicais livres, ajuda também a proteger a pele dos efeitos dos raios solares. “Além de melhorar a aparência, ele diminui a oleosidade e consequentemente previne contra acne”, esclarece.

CENOURA

ABACATE

CASTANHAS DO PARÁ

LINHAÇA

PEIXES

FRUTAS VERMELHAS

Esses alimentos são ricos em vitamina C e antioxidantes. Contribuem na produção de colágeno. “Tem ação anti-inflamatória, pode atenuar sinais de melasmas e diminui os danos causados pelos raios solares”, finaliza Ione.

Fonte: www.onodera.com.br