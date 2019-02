Saúde visual dos filhos é lição de casa para os pais

Desde muito cedo aprendemos na escola que a visão é um dos mais importantes sentidos para sobrevivermos. Porém, isso é deixado de lado quando se trata das crianças. Os pais, geralmente não entendem a necessidade de levar seu filho em idade escolar para realizar testes oftalmológicos.

Para essa meninada que nunca passou por um teste de visão, a hora é agora. Para aqueles que já usam óculos, é tempo de fazer uma revisão para verificar se as lentes não estão riscadas ou as armações “desconjuntadas”. Foto: Adobe Stock

Oftalmologistas do Hospital de Olhos do Paraná (HOP) explicam que, no início do período escolar, muitas crianças que frequentam o ambiente pela primeira vez podem passar por dificuldades de aprendizado, justamente por problemas oculares não percebidos.

Logo, são erroneamente reconhecidas por colegas, professores e, até pelos próprios pais, como preguiçosas, desatentas e com pouco interesse em aprender.

Solucionar erros de refração, imperfeições óticas (miopia, hipermetropia e astigmatismo), que impedem o olho de focar adequadamente a luz causando visão turva, mas que podem ser corrigidos com o uso de óculos ou lentes, é o primeiro passo para assegurar que a criança está visualmente apta para a escola.

Alguns sinais de alerta: Sentar muito perto da TV ou segurar o livro próximo dos olhos; abrir e fechar os olhos insistentemente; inclinar a cabeça para enxergar melhor; esfregar os olhos com frequência, sem estar com sono; proteger os olhos quando exposto à luz; lacrimejamento excessivo; fechar um olho para enxergar melhor; evitar atividades que exijam visão de perto ou distinção de cores; se queixar diariamente de dores de cabeça

