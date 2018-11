Saiba mais sobre o AVC infantil

No dia 29 de outubro, o Brasil juntou-se a dezenas de outros países para uma campanha de conscientização de grande importância. Trata-se do Dia Mundial do AVC Infantil, que no Brasil é coordenado pela ONG Nossa Casa, primeira plataforma nacional destinada a traduzir o conhecimento científico sobre a Paralisia Cerebral e o AVC Infantil; e pelo ANVIA, grupo de pesquisa da Unicamp que investiga Anormalidades Neurovasculares na Infância e Adolescência.

As duas organizações se unem para conscientizar profissionais e a população sobre os conhecimentos referentes ao AVC na Infância e adolescência. O objetivo primordial está direcionado ao diagnóstico precoce, a tratamentos eficientes, além do alerta sobre a prevenção de recidivas do AVC na criança. Foto: Divulgação

“Uma em cada 3 a 4 mil crianças pode ter AVC e metade destas desenvolve, ao longo da vida, anormalidades cognitivas e motoras”, explica Maria Valeriana Leme de Moura Ribeiro, neuropediatra e integrante da Nossa Casa. “Além disso, 1/3 delas estão sujeitas a recorrências”.

Como esclarece a neuropediatra, “são muitos os fatores de risco a serem observados, do ponto de vista clínico, nas crianças em todas as idades. E é importante realçar a possibilidade de AVC no feto, decorrente de anormalidades gestacionais. Os conhecimentos referentes ao AVC na infância se mantêm subvalorizados entre os profissionais de saúde”.

O Dia Mundial do AVC Infantil é um passo importante para a conscientização dos profissionais de saúde e da população em geral, diante de condição tão importante que atinge um grande número de crianças, impactando suas vidas, as de seus familiares e a sociedade de maneira geral. Todos os esforços voltados à prevenção do AVC na infância em grupos de riscos e para o diagnóstico ser realizado precocemente valem muito a pena.