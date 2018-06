Saiba mais sobre a onicofagia

O ato de roer as unhas, conhecido cientificamente como onicofagia, é um hábito que afeta homens e mulheres, que pode iniciar desde criança e persistir durante a vida adulta, e está muito associado a ansiedade e sentimento de insegurança.

Para deixar de roer as unhas, é recomendado um acompanhamento com psicoterapeuta, psicólogo ou psiquiatra, para que a ansiedade seja controlada eficazmente e o vício diminua. Foto: Fotolia

Algumas das principais consequências de roer unhas, que fazem com que seja importante abandonar este hábito, são: ferimentos na pele do dedo e nas cutículas, o que facilita a infecção por bactérias e fungos; deformações nas unhas, nos dedos e na pele ao redor, o que causa constrangimentos pelos efeitos estéticos; aumento das chances de desenvolver problemas gastrointestinais, como gastroenterites e gastrites; dificultar a realização de algumas atividades, como tocar um instrumento musical, desenhar e escrever.

Além disso, as unhas servem para proteção da parte superior dos dedos e como barreira para a entrada de micróbios no corpo e na corrente sanguínea, e devem ser mantidas bem conservadas para impedir o adoecimento por contato com microorganismos.

VENCENDO O VÍCIO

Algumas dicas que podem ser seguidas para evitar o hábito de roer as unhas

1. Bem cortadas e lixadas

As unhas curtas evitam pontas que servem de tentação, evitando o hábito. Além disso, mantê-las bem feitas e pintadas, semanalmente, com manicure, também é um estímulo a mais para querer manter as unhas bonitas e evitar mordiscar os dedos.

2. Esmalte especial

Estes esmaltes têm um gosto muito amargo, que fazem com que a pessoa evite colocar os dedos na boca. Eles são incolores, servindo para homens, mulheres e crianças acima de 4 anos, e podem ser comprados prontos em farmácias.

3. Unhas falsas ou em gel

Cobrir as unhas com unhas postiças ou em gel, além de melhorar a estética, diminui o impulso de roê-las. Outra dica é cobrir uma ou algumas delas com curativo, e ao fim de uma semana, a pessoa poderá retirar e ver como a unha ficou mais bonita e saudável em comparação com as outras.

4. Novos hábitos

Adotar um novo hábito que substitua o de roer as unhas, como brincar com uma bola anti-estresse, um elástico ou uma moeda, por exemplo, são formas de ocupar a cabeça com novas atividades.

5. Mascar chiclete

Principalmente nos momentos de maior ansiedade ou tédio, mascar um chiclete também é uma boa opção para evitar o vício.

6. Hobbie

Encontrar formas de aliviar a ansiedade, como ouvir música, conversar com alguém ou praticar atividades físicas após o trabalho, por exemplo, podem aliviar a ansiedade e fazer com que a pessoa tenha menos manias e hábitos viciantes.

7. Fazer psicoterapia

Em casos mais graves é indicado a psicoterapia ou o acompanhamento com um psiquiatra, para ajudar a aliviar as questões psicológicas, como estresse e a ansiedade persistentes, que levam a este hábito.

Para crescerem mais rápido

Para fazer as unhas crescerem mais rápido, é importante fortalecê-las aplicando uma base fortalecedora, comer mais proteínas e biotina, mas tomar um suplemento também é útil para fortalecer e facilitar o crescimento dos cabelos e unhas, como Pantogar, por exemplo.

As unhas normalmente crescem cerca de 0,1 mm por dia, o que equivale a cerca de 2 a 3 mm por mês e, por isso, é importante mantê-las cuidadas e hidratadas, evitar o contato com produtos de limpeza e não roer unhas.

Fonte: Aleksana Viana, dermatologista

www.tuasaude.com