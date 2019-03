Riscos de raspar a cabeça com lâmina

A lâmina de barbear é a principal escolha entre os homens na hora de raspar a cabeça. Porém, o que poucos sabem, é que existem alguns fatores que comprovam que o uso do aparelho de barbear descartável não é a melhor opção.

Como a cabeça é uma região delicada, o uso da lâmina pode desencadear pelos encravados e falhas no couro cabeludo. “Por ser tratar de uma pele muito sensível, é muito fácil machucá-la”, explica Thiago Bianco, especialista em transplante capilar. Foto: Adobe Stock

“O uso do aparelho de barbear descartável pode ocasionar cortes, irritações ou até ressecamento”, adverte. Sem o cabelo, o couro cabeludo fica exposto ao sol o que aumenta o risco de câncer de pele.

Na opinião do médico, ao ficar com a região sem proteção, o cuidado deve ser redobrado e diário. Por isso, o uso do protetor solar é indispensável. Já existem alguns hidratantes específicos para a pele da região, e a hidratação deve ser feita sempre.

Thiago recomenda o uso da máquina de cortar cabelo. “Essas máquinas conseguem um corte baixo e menos agressivo”, comenta. Se a lâmina ainda for a escolhida, segundo o especialista, o ideal é raspar após o banho.