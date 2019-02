Remédios caseiros para combater o câncer

O melhor remédio caseiro para prevenir o câncer é ter uma alimentação saudável e balanceada porque alguns alimentos tem a capacidade de diminuir a propagação e a diferenciação das células, sendo capazes de evitar o câncer. Assim, é aconselhado consumir muitas frutas, verduras, legumes e cereais integrais, pois possuem substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias que são consideradas fatores protetores para diversos tipos de câncer, como de mama, estômago e esôfago.

Foto: Adobe Stock

Outro remédio natural muito importante é a vitamina D, que pode ser adquirida com um banho de sol diário de 15 minutos, logo no início da manhã ou no final da tarde, ou através de alimentos, como ovos e peixes. Níveis adequados de vitamina D estão associados a menores taxas de câncer de colo-de-útero, mama, ovário, rins, pâncreas e próstata. O chá verde é uma boa fonte de antioxidantes e, por isso, pode ser considerado um bom remédio natural para prevenir o câncer.

O brócolis é um vegetal rico na substância sulforafano, que atua como antioxidante, ajudando a prevenir alguns tipos de câncer, como o de estômago e o de intestino, no entanto não substitui o tratamento indicado pelo médico caso este tipo de câncer já esteja instalado.

A graviola possui uma substância antioxidante, a acetogenina, que é capaz de evitar a mutação genética das células, sendo considerada uma boa estratégia para prevenir que o câncer se instale.

Chá verde, suco de brócolis e de graviola, podem ser usadas como forma de prevenção do câncer, mas não tem comprovação científica de que possa tratar ou curar o câncer.

Fonte: tuasaude.com/remedio-caseiro-para-o-cancer