‘Fundamental ter tempo para si’, aconselha psicóloga

A rotina puxada, em que o dia parece ter menos de 24 horas e a sensação de que sempre há algo para fazer, insiste em estar sempre por perto e não reflete apenas no corpo, mas principalmente no cérebro. Para driblar esse comportamento e preservar a saúde mental é preciso dar à mente a pausa que ela merece e precisa. Segundo a psicóloga Carla Damares Oliveira Rocha, prestar atenção às reações do corpo diante das pressões diárias, ter um tempo só pra si e aproveitá-lo fazendo algo relaxante é o caminho para equilibrar as emoções.

Voluntária em trabalhos de assistência emocional a presidiários e agentes penitenciários em três cidades da região – Americana, Limeira e Piracicaba – e uma das organizadoras da caminhada contra o suicídio que acontece todo mês de setembro no município, ela também está engajada na campanha Janeiro Branco. A iniciativa foi lançada em 2014 por psicólogos brasileiros preocupados com o crescimento no índice de doenças mentais. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A ideia é promover e ampliar o debate em torno do assunto, desmistificando a forma como a sociedade enxerga situações como a depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar e outras doenças que comprometem a saúde mental. Dentro desse contexto acontece neste domingo, das 8h às 11h, no Jardim Botânico de Americana e no Bosque dos Ipês de Santa Bárbara d’Oeste uma série de atividades que promovem o tema.

O que mais compromete a saúde mental hoje?

A rotina puxada. O nosso organismo não está preparado para estar em alerta 24 horas. Isso vai causando um desgaste emocional, aumenta o nível de estresse e de ansiedade, levando à depressão e síndrome do pânico. Nos dias atuais, tudo é muito corrido e isso acaba deixando o cérebro sobrecarregado. É fundamental encontrar um tempo, dar uma pausa e olhar para si. É cultural olhar apenas para o outro. Fomos educados a engolir o choro e ficar ali parado e aceitando o sofrimento porque existe alguém sofrendo mais que nós. Não precisa ser assim. O outro está sofrendo? Está, mas eu também estou sofrendo. Isso é ser egoísta? Não, porque eu também preciso me cuidar.

Como manter a mente saudável?

Cada pessoa reage de uma forma às pressões do dia-a-dia, uns se apegam à música, outros à religião ou atividade física. O importante é a fazer algo que se goste, uma atividade que passe ao cérebro a mensagem de relaxamento. Pode ser um trabalho manual, mexer com a terra ou qualquer outra coisa que distraia o cérebro. Caminhada também ajuda muito. Além de fazer bem ao corpo, oxigena o cérebro.

As pessoas dão o devido valor e atenção à saúde mental?

Não. As pessoas se preocupam mais com a saúde física e acabam deixando a saúde mental em segundo plano. Por exemplo, quando o corpo emite um sintoma que o físico não vai bem, o primeiro pensamento já é procurar um médico e descobrir o que é. Com a saúde mental deveria acontecer o mesmo, mas infelizmente ainda não é assim.

O conceito de que depressão não é doença ainda existe?

Gostaria de falar que não, mas ainda existe sim. Muitas vezes o diagnóstico da depressão já foi feito, mas quem está perto não dá a devida atenção. Depressão não é frescura e a campanha Janeiro Branco veio para isso, para mostrar à sociedade que o adoecimento mental existe e precisa ser tratado.

Quais sinais indicam que emocionalmente algo não vai bem?

Somos todos humanos. Temos momentos de alegria e de tristeza. Isso é normal. A ansiedade e o estresse fazem parte do cotidiano, mas quando começam a interferir na rotina e até deixamos de fazer algumas coisas em função disso é hora de procurar ajuda. É preciso também prestar atenção aos sinais que o corpo dá, como uma dor de cabeça frequente ou passar a fumar mais, por exemplo.

Existe dificuldade em reconhecer esse processo?

Sim. Muita dificuldade. Até pela questão cultural, por entender que só pessoas taxadas como loucas vão a um psicólogo ou psiquiatra. Muitas vezes também ocorre da pessoa pensar errado. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Não. Não precisa ser desse jeito. É preciso se dar a oportunidade de mudar.

Como a família de quem está passando por isso pode ajudar?

A participação da família é tudo. É preciso prestar atenção e aceitar as emoções do outro, entender que aquele sentimento ou comportamento não é frescura. É importante, inclusive, prestar atenção ao que as crianças sentem e ao primeiro sinal pedir ajuda. Não podemos esquecer que a criança será um adolescente e depois um adulto e acompanhá-la desde cedo vai ajudá-la lá na frente. A família tem esse papel. Não podemos pensar apenas no futuro profissional de uma criança ou adolescente, mas também no seu bem-estar e felicidade. A família tem esse papel.