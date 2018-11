Portadores de câncer de próstata têm direito a benefícios

O mês de novembro é marcado na área da Saúde pela campanha Novembro Azul, que tem como foco o combate e prevenção ao câncer de próstata, doença que, segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), atingiu cerca de 68 mil brasileiros somente neste ano. O paciente tem alguns direitos previdenciários que lhe são garantidos por lei, como por exemplo o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio acompanhante.

De acordo com o advogado Átila Abela, profissional especializado da plataforma online Previdenciarista, é necessário que as informações sobre estes benefícios sejam divulgadas para que os pacientes possam usufruir dos recebimentos, visto que, de 2008 a 2015, a Previdência Social pagou R$ 58 milhões em cerca de 48 mil benefícios concedidos para pessoas acometidas pela doença.

No caso do auxílio-doença, o mais comum desta gama, o contribuinte tem direito ao recebimento pelo período em que estiver incapacitado de exercer suas funções, assim como ocorre no caso de qualquer outra doença. “Para contribuintes individuais, como profissionais liberais e empresários, a Previdência também manterá o benefício por todo o período de incapacidade laborativa, desde que o mesmo requeira o benefício e realize os pedidos de prorrogação”, explicou Abela.

No caso da aposentadoria por invalidez, basta que o indivíduo tenha começado a contribuição antes de ser incapacitado pela doença, mesmo que ele não tenha cumprido o período de 12 meses de pagamentos, exigidos para se obter o benefício em caso de incapacidade permanente por outras enfermidades.

“O segurado precisa ter iniciado as contribuições antes da incapacidade laborativa ocorrer, tendo direito a aposentadoria por invalidez independentemente de ter realizado as 12 contribuições estabelecidas como regra geral, pois o câncer está dentre as doenças graves que dispensam o cumprimento da carência”, destacou.

Por fim, no caso do auxílio acompanhante, caso o paciente precise de um cuidador, ele tem direito, mediante comprovação da necessidade, de pedir acréscimo de 25% no benefício que lhe é pago, de forma independente do valor que lhe é pago, mesmo que seja o teto previdenciário.