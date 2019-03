Poder da Yoga contra o cansaço e o estresse

A comprovada redução do estresse e ansiedade cotidianos, além da melhora do sono, equilíbrio e saúde são os principais fatores para cada vez mais pessoas aderirem ao yoga. Com tantos benefícios, selecionamos três exercícios para relaxar.

Foto: Divulgação

Posição Lótus: esta é uma das posições para relaxar mais simples de fazer. Sente-se e coloque as mãos sobre as pernas. Deixe os ombros eretos e mantenha o foco na sua respiração, o que ajudará a manter-se conectado ao momento presente.

Posição da árvore: ajuda a treinar equilíbrio e foco, pois ao ficar equilibrado em apenas uma perna, você precisará de mais atenção e para não perder a postura.

Posição Ardha Sírshásana: essa precisa de um treino maior. Isso porque para chegar até ela, é necessário elevar o corpo com a própria força, sem nenhum apoio ou ajuda de terceiros. O objetivo é ficar com a cabeça no chão e tronco ereto, mas com as pernas flexionadas, como se estivesse sentado no chão, mas ao contrário.