Para que serve o hibisco e seus benefícios

O hibisco é uma planta medicinal que pode ser utilizada para auxiliar nas dietas para emagrecer, no controle da pressão arterial e, até, na prevenção de problemas no fígado. Suas flores podem ser usadas em chás ou saladas, e outras partes da planta podem ser usadas ​​para fazer geleias, sopas e molhos. A parte utilizada do hibisco é a flor, e o chá dessa planta é muito utilizado para ajudar no emagrecimento.

Existem ainda as cápsulas que contêm hibisco em pó no seu interior, normalmente são vendidas para quem está tentando emagrecer. Seu uso deve ser de acordo com as indicações da caixa, uma vez que variam de acordo com a marca.

Apesar de não acontecer em todas as pessoas, o hibisco pode causar tonturas, fraqueza e sonolência porque ajuda na redução da pressão arterial. Assim, quem sofre com pressão baixa não deve consumi-lo em grandes quantidades, nem sem recomendação médica.

Foto: Divulgação

Também está contraindicado durante a gravidez ou amamentação, períodos de TPM e mulheres que estejam tentando engravidar, pois altera os hormônios e pode, em alguns casos, dificultar a gravidez e causar infertilidade. O excesso do seu chá também pode causar intoxicação do organismo. Por isso, a dose máxima diária deve ser de 2 a 3 gramas por dia ou cerca de 6 xícaras de chá.

CHÁ DE HIBISCO

Tomar diariamente o chá de hibisco é uma ótima forma de facilitar a perda de peso, pois esta planta contém antocianinas, compostos fenólicos e flavonóides que ajudam a regular os genes envolvidos no metabolismo dos lipídios, facilitando a eliminação de gordura.

No entanto, não parece ter efeito sobre o apetite. Assim, no caso de pessoas que têm muito apetite, que acaba dificultando o processo de emagrecimento, deve-se completar o seu uso com outra planta, como a Caralluma Fimbriata ou o Feno-grego, por exemplo.

Além do chá puro, o hibisco também pode adicionado a sucos e vitaminas na alimentação.

Diferentemente do chá verde, tem um sabor mais agradável e é rico em antioxidantes que previnem doenças do coração e o envelhecimento precoce, podendo ser uma ótima opção por quem não gosta de tomar chá verde. Para preparar os sucos, deve-se substituir a água pelo chá de hibisco gelado, batendo juntamente com frutas ou vegetais no liquidificador. Boas ideias para fruta são maracujá, abacaxi ou morango.

Fonte: www.tuasaude.com

Chá de hibisco

Ingredientes

2 colheres (de sopa) de hibisco seco ou 2 sachês de chá de hibisco;

1 litro de água em início de fervura

Modo de preparo

Colocar a água para ferver e, quando começar a levantar fervura, apagar o fogo. Acrescente as flores de hibisco, tampe o recipiente e deixar repousar por 10 minutos antes de coar e beber. Deve-se tomar 3 a 4 xícaras deste chá diariamente, meia hora antes das principais refeições. O chá deve ser ingerido sem adicionar açúcar para que alcance o efeito esperado e melhores resultados no emagrecimento quando associado a uma dieta equilibrada e à prática de exercícios físicos.

Fonte: Tatiana Zanin, nutricionista

www.tuasaude.com

BENEFÍCIOS DO HIBISCO

Ele pode ser utilizado para auxiliar no tratamento de diversos problemas de saúde. Ele é bom para:

Ajudar a emagrecer porque é um ótimo diurético e também ajuda na queima de gordura;

Melhorar a prisão de ventre porque tem ação laxante;

Combater as doenças do fígado e desintoxica este órgão porque ele impulsiona o seu funcionamento;

Aliviar as cólicas menstruais porque tem ação analgésica;

Combater gripes, resfriados, tosse e a febre porque tem ação expectorante, que facilita a retirada das secreções;

Combater a seborreia no couro cabeludo porque tem propriedades anticaspa;

Aliviar a dor de estômago devido a ação analgésica e por ter efeito calmante;

Reduzir as taxas de colesterol, a pressão e a glicose no sangue porque possui propriedades anti-hipertensivas;

Retardar o envelhecimento da pele porque é rico em antioxidantes.