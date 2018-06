Os 10 benefícios do chá de alecrim

Os benefícios do chá de alecrim (Rosmarinus officinalis) incluem melhorar a digestão, aliviar as dores de cabeça e o combater o cansaço frequente. Além de ser utilizado na forma de chá, o alecrim pode ser utilizado como erva aromática para temperar os alimentos e está disponível na forma seca, em óleo ou fresco. O óleo é especialmente utilizado para adicionar à água de banho ou para fazer massagens em locais doloridos.

Mas existem outros benefícios nem tão conhecidos dessa incrível planta medicinal, que pode ser encontrada em todo país. Foto: Divulgação

1. Digestão

O chá de alecrim pode ser tomado logo a seguir o almoço ou jantar sendo útil para melhorar o processo digestivo, combatendo a azia e o excesso de gases. Dessa forma ele combate também a barriga inchada ou estufada e a falta de apetite.

2. Antibiótico natural

Devido as suas propriedades medicinais o alecrim contém ação antibiótica, sendo mais eficaz contra Escherichia coli, Salmonella typhi, S. enteritidis e Shigella sonei, que causam infecção urinária, vômito e diarreia. Apesar disso não deve excluir a toma de medicamentos indicados pelo médico, mas é uma excelente forma de se recuperar mais rápido.

3. Diurético

O chá de alecrim é um excelente diurético natural podendo ser usado em dietas para emagrecer e combater a retenção de líquidos no corpo. Ele aumenta a produção de urina, o que estimula o corpo a eliminar o máximo de líquidos retidos e toxinas, melhorando a saúde.

4. Cansaço mental

Estudos já comprovaram os benefícios do alecrim para o funcionamento cerebral, sendo uma boa ajuda para períodos de estresse como antes e durante provas e testes, ou antes e depois de reuniões de trabalho muito importantes. Além disso, as propriedades do alecrim parecem combater o Alzheimer, evitando a perda de memória, mas mais estudos devem ser realizados para que ele possa ser usado na produção de medicamentos contra o Alzheimer.

5. Purifica o fígado

O alecrim ainda melhora o funcionamento do fígado e ainda diminui as dores de cabeça que surgem depois de um exagero nas comidas gordurosas ou de bebidas alcoólicas.

6. Controle da diabetes

O chá de alecrim também ajuda a manter a diabetes sob controle porque é capaz de baixar a glicose e aumentar a insulina, o que ajuda no dia a dia do diabético. Sua toma não exclui a necessidade de uma dieta adequada e do uso de medicamentos recomendados pelo médico, mas pode ser possível diminuir a dose dos antidiabéticos orais, por exemplo, sob orientação médica. Foto: Fotolia

7. Combate a inflamação

O consumo do chá de alecrim é bom para combater inflamações, aliviando a dor, edema e desconforto. Nesse caso pode ajudar a combater a inflamação nos joelhos, tendinite e até mesmo a gastrite, que é a inflamação no estômago.

8. Melhora a circulação

O alecrim tem efeito anti-trombótico sendo útil para quem sofre com problemas circulatórios ou que precisam ficar de repouso na cama, por alguns dias, nesse caso, ele melhora a capacidade do sangue circular e evita a formação de trombos, que poderiam obstruir a circulação. Nesse caso ele é particularmente indicado para ser tomado depois de uma cirurgia, por exemplo.

9. Ajuda a combater o câncer

Estudos em animais apontam que o rosmaninho é capaz de diminuir a ação tumoral, no entanto ainda são precisos mais estudos para identificar exatamente como essa planta poderá ser usada para produção de medicamentos contra o câncer.

10. Deixa o cabelo mais bonito

Além de tudo isso, o chá de alecrim sem açúcar pode ser usado para lavar o cabelo, porque ele fortalece os fios, combate a oleosidade excessiva, combatendo a caspa, e facilita o crescimento do cabelo, porque melhora a micro circulação do couro cabeludo.

CHÁ DE ALECRIM

Ingredientes

4g de folhas secas de alecrim

150 ml de água em ponto de fervura

Modo de preparo

Adicionar o alecrim na água fervente e deixar repousar por 3 a 5 minutos, devidamente tapado. Tomar ainda morno, sem adoçar, de 3 a 4 vezes por dia. O mesmo chá pode ser usado para lavar o cabelo.

Fonte: Tatiana Zanin, nutricionista / www.tuasaude.com