Nova técnica refina diagnóstico

A memória é parte fundamental daquilo que entendemos como a história de cada pessoa. É por meio dela que a vida ganha significado. Assim, perder a memória como parte do processo de envelhecimento tem repercussões na própria individualidade do ser humano.

A Doença de Alzheimer traz consigo esse efeito. Para além dos problemas práticos decorrentes da perda progressiva das funções cognitivas, como demência, desorientação e distúrbios de linguagem, ele também compromete toda a história de vida do paciente. Quando o diagnóstico ocorre no início, é possível retardar seu avanço e controlar os sintomas. Foto: Adobe Stock

Segundo a ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer), 3,6 milhões de pessoas no mundo convivem com a Doença de Alzheimer. No Brasil, há 1,2 milhão de casos – e estima-se que a maior parte deles ainda não foi diagnosticada.

Uma nova técnica que refina o diagnóstico da doença foi concebida na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O pesquisador Guilherme Folego criou, durante seu projeto de mestrado no Instituto de Computação, um algoritmo que pode ser utilizado como ferramenta que auxilia o médico.

A partir de imagens tridimensionais geradas por ressonância magnética, a técnica analisa a morfologia do cérebro e aponta se o paciente tem ou não Alzheimer. O algoritmo consegue ainda indicar se o paciente apresenta características que indicam o possível surgimento da doença no futuro.

“O algoritmo dá um palpite sobre o diagnóstico e indica, na imagem, as regiões que ele considera mais importantes para chegar naquele resultado. Nosso algoritmo vai fazer com que o diagnóstico seja mais eficiente, mais rápido, e vai oferecer um apoio para o médico ter uma confiança maior para decidir o diagnóstico final”, destacou o pesquisador.

ESTÁGIOS

A técnica faz diagnósticos em três classes diferentes – pessoa saudável, pessoa com Doença de Alzheimer ou então quem apresenta um comprometimento cognitivo leve. Nesse último caso, tratam-se de pessoas que podem, no futuro, entrar em um estágio inicial do Alzheimer.

“O diagnóstico desse estágio intermediário é considerado crítico pela medicina, porque é muito difícil de ser feito. Sendo possível fazer essa identificação, também é possível dar início a um tratamento precoce que retarde ao máximo as consequências da doença”, afirmou o professor Anderson Rocha, orientador do projeto.

A equipe destacou que a técnica não tem pretensão de substituir o trabalho do neurologista, e sim auxiliá-lo na formulação de um diagnóstico mais preciso, refinando os atuais resultados obtidos com a ressonância magnética.

“Nós desenvolvemos um algoritmo com a função de aprender os padrões das imagens e, assim, fornecer aos profissionais da Medicina informações mais refinadas para a tomada de decisão. Nos testes que fizemos, a técnica acertou em 75% dos casos, que é o mesmo percentual de acerto dos médicos. A soma desses índices mais o aporte das informações adicionais, como idade, gênero e histórico familiar do paciente, certamente conferirão maior acurácia ao diagnóstico”, destacou o orientador.

Diagnóstico envolve diversos exames

O diagnóstico do Alzheimer é clínico – ou seja, depende da avaliação do médico, subsidiado por diversos exames e testes. Dentre eles, um dos mais importantes é a ressonância magnética ou a tomografia.

Para excluir a possibilidade de outras doenças, o diagnóstico de Alzheimer demanda a realização de uma bateria de exames. A ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer) destaca também a importância de avaliações neuropsicológicas para verificar o funcionamento cognitivo em várias esferas.

Existe também a possibilidade de realizar um exame microscópico no tecido cerebral para comprovar a doença. Contudo, trata-se de um procedimento que apresenta muitos riscos ao paciente, e ele é indicado apenas após o falecimento do doente.