Música: 10 fantásticos benefícios para a saúde

Não há dúvidas de que ouvir música é uma das melhores coisas da vida. Poder escolher o estilo e desfrutar de momentos alegres e memoráveis é um dos seus papéis. Além disso, ouvir música não é somente bom por gostarmos do que ouvimos, mas também porque pode trazer diversos benefícios para nossa vida e nossa saúde.

Quem gosta de ouvir música sabe que toda e qualquer canção já faz parte do leque de infinitas variações disponíveis no mundo musical antes mesma de ser composta. Assim, cabe ao compositor organizar as notas que já existem no universo para que fiquem agradáveis para nós. Foto: Adobe Stock

Uma vez traçada a harmonia das notas, temos uma música. Isso significa que ao ouvirmos música, estamos entrando em contato direto com o universo. Evidentemente, há diversos estilos musicais e, acredite, todos os estilos têm seu valor. Portanto, escolha seu estilo preferido de música e aproveite os benefícios:

1. Alívio da dor

Um estudo realizado na Drexel University da Piladelphia mostrou que adotar um tratamento musical com músicas pré-gravadas é efetivo na redução de sensação de dor pelo corpo. Pacientes em tratamento intensivo, especialmente idosos, foram extremamente favorecidos.

2. Inteligência verbal

Em um estudo com crianças expostas a um mês de aulas de música mostrou que ao menos 90% delas tiveram uma significativa evolução na inteligência verbal. As noções de ritmo, melodia e voz foram o suficiente para incrementar a inteligência das crianças.

3. Qualidade do sono

Ouvir música se mostrou extremamente eficaz na melhora da qualidade de sono, especialmente no tratamento de insônia em adolescentes. Pode então ser considerado um método seguro em contraposição aos medicamentos industrializados.

4. Estresse

Quando ouvimos música nosso organismo libera diversos redutores de estresse naturais por todo nosso organismo. Adotar a prática de ouvir música diariamente, ao menos 30 minutos, ajudará a garantir este resultado.

5. Depressão

Ouvir música se mostrou como método auxiliar e eficiente no tratamento de depressão. Neste caso, verifica-se maior eficácia quando ouvimos músicas clássicas ou para meditação.

6. Cognição

Este efeito da música já vem sendo comprovado por diversos estudos. Ouvir música enquanto exercemos algum trabalho ou enquanto estudamos é benéfico para nossos processos cognitivos, facilitando tanto a produção quanto a aprendizagem.

7. Ansiedade por alimentos

Uma pesquisa mostrou que ouvir música lenta durante a refeição faz com que diminuamos a velocidade de ingestão e também consumamos menos. Isso se relaciona especificamente a como nosso organismo se adapta ao ritmo e ao estilo musical que estamos ouvindo.

8. Felicidade

Ouvir música faz com que nosso organismo libere dopamina, um neurotransmissor que é capaz de trazer a sensação de bem-estar e satisfação para nossa mente. Isso foi demonstrado em uma pesquisa realizada na McGill University.

9. Alzheimer

Atividades realizadas pela organização Music & Memory mostram que a utilização da música é eficaz no tratamento e auxílio de pacientes com Alzheimer. Ouvir música facilita os processos de memória, ajudando nas relações cognitivas bloqueadas.

10. Exercícios

O estudo mostra que não faz diferença se a música é lenta ou agitada. Qualquer estilo musical que nos agrade é capaz de aumentar nossa performance em exercícios físicos, especialmente corrida e bicicleta.

Fonte: www.greenme.com.br