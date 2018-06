Motivos para não segurar os gases

Prender os gases pode causar problemas como inchaço e desconforto abdominal, devido ao acúmulo de ar no intestino. No entanto, a boa notícia é que prender os gases geralmente não traz consequências graves, pois o efeito colateral mais perigoso, que é romper o intestino, é muito raro mesmo em pacientes estado grave com muitos gases acumulados.

Em média, uma pessoa elimina gases cerca de 10 a 20 vezes por dia, mas esse valor pode aumentar de acordo com a alimentação ou com a presença de doenças intestinais, como Síndrome do Intestino Irritável, problemas no estômago e câncer de cólon. Foto: Divulgação

O pum é resultado do acúmulo de gases intestinais, que vêm do ar engolido durante a mastigação ou fala, e da decomposição dos alimentos pela flora intestinal.

A quantidade de gases produzidos depende da alimentação, da saúde e da composição da flora intestinal, mas alguns alimentos estimulam mais a produção de gases, como repolho, feijão, ovo e brócolis.

MAU CHEIRO

Em geral, a maior parte dos gases não têm cheiro, mas quando ocorre o mau cheiro ele normalmente é resultado do excesso de enxofre, substância produzida durante a fermentação das bactérias do intestino. Além disso, alguns alimentos como ovos e brócolis também produzem odores mais fétidos.

No entanto, gases frequentes com odor forte também podem ser resultado de problemas como intoxicação alimentar, Síndrome do Intestino Irritável, má absorção de alimentos e câncer de cólon.

O excesso de gases pode ser preocupante quando causa inchaço, desconforto e dor abdominal constantes. Nestes casos, o médico pode aconselhar a contar quantas vezes por dia ocorre eliminação de gases e a manter anotações sobre os alimentos consumidos.

Caso ocorram mais de 20 flatulência por dia, o médico pode avaliar se existe algum alimento causando o desconforto ou se há problemas como má digestão, intolerância alimentar e alterações na flora intestinal.

Fonte: Tatiana Zanin, nutricionista

www.tuasaude.com

BONS MOTIVOS

Confira o que acontece quando você segura os gases

1. DISTENSÃO ABDOMINAL

A distensão abdominal é quando a barriga fica inchada devido ao excesso de gases, que se acumulam ao longo do intestino sem conseguir um caminho para sair. Prender o pum faz com que os gases que iriam ser eliminados voltem para o intestino e se acumulem lá, causando a distensão abdominal.

2. DOR DE BARRIGA

Ao segurar os gases, você obriga o intestino a acumular algo que deveria ser eliminado, e esse acúmulo excessivo de ar faz com que as paredes do intestino sejam obrigadas a aumentar de tamanho, causando distensão e cólicas abdominais.

3. PAREDE INTESTINAL

O rompimento da parede intestinal, que é quando o cólon explode parecendo uma bexiga, é uma consequência grave de prender os gases, mas normalmente só ocorre em pessoas com problemas graves de saúde, como a obstrução ou câncer intestinal.

CONFIRA A LISTA

Os alimentos que causam flatulência são, principalmente, os com carboidratos que fermentam durante a digestão levando à formação de gases

– Grão-de-bico, lentilhas ervilhas e outras leguminosas;

– Vegetais, como brócolis, couve-flor, cebola, alcachofra e aspargo;

– Doces e refrigerantes;

– Leite;

– Batata, massas, pão branco e outros alimentos com trigo.