Minha selfie perfeita

Não é de hoje que o brasileiro é um dos povos que mais preza pela beleza, afinal, todos querem estar com o corpo em dia para curtir o final de semana na praia ou à beira da piscina. A vaidade faz do Brasil o terceiro país com o maior mercado de estética no mundo, atrás dos EUA e da China, segundo um levantamento feito pela Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

E de alguns anos para cá, as redes sociais também têm influenciado muita gente nesse sentido. Para sair bem nas selfies e garantir algumas dezenas ou centenas (quem sabe milhares?) de curtidas, os cuidados com a boca e a pele são essenciais. Essa preocupação com a beleza, unida ao uso das redes sociais, tem criado um fenômeno interessante: o crescimento da procura por tratamentos bucais e estéticos faciais. "A questão da estética bucal está em alta atualmente, inclusive os aparelhos estéticos, que são aqueles que proporcionam uma maior discrição, mas com a mesma eficiência de correção dos dentes", revela a dentista Adriana Aparecida da Silva, da clínica RedeOrto de Americana.

De acordo com a especialista, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o sorriso. O alinhamento dos dentes e o clareamento estão entre os procedimentos mais procurados. No entanto, ela pede prudência. “Já tive casos de pessoas com cárie, mas que queriam fazer só o clareamento, ou queriam colocar o aparelho para corrigir um dente torto também com cárie. Ou seja, a preocupação maior era com a estética do que com a saúde da boca”. Para Adriana, o essencial é o equilíbrio. “A estética deve ser consequência da saúde”, aponta. “E isso em tudo. Se o seu corpo está em forma, se você pratica atividade física e se alimenta com qualidade, consequentemente seu corpo estará mais bonito. Para a questão bucal vale o mesmo. A beleza é consequência da saúde”.

Botox lidera procura

O brasileiro desenvolveu um apreço tão significativo pelos aplicativos sociais que, apenas para se ter uma ideia, o Instagram – adorado principalmente pelos mais jovens -, tem mais de 35 milhões de usuários no Brasil. “Hoje em dia, todo mundo quer estar bonito e postar fotos nas redes sociais, como Instagram e Facebook”, comenta Carina Silva, gerente da clínica Magrass unidade Americana. Por isso, segundo a especialista, as pessoas estão cada vez mais preocupadas não apenas com a beleza do corpo, mas também do rosto, devido ao hábito de fazer fotos o tempo todo, em especial as adoradas selfies.

“Essas pessoas têm procurado novos e variados procedimentos para essa área. A procura pela toxina botulínica para tratamentos faciais, por exemplo, é cada vez maior”, aponta Carina.

A toxina botulínica, conhecida popularmente como botox, pode ser usada para amenizar linhas de expressão e rugas profundas, como por exemplo, as linhas verticais entre as sobrancelhas, pés-de-galinha nos cantos dos olhos e as linhas horizontais na testa.

A aplicação da toxina botulínica pode ser feita em conjunto com o ácido hialurônico, utilizado para atenuar rugas, cicatrizes e sulcos (como o famoso bigode chinês), além de correção de cicatrizes de acne e para dar contorno e volume aos lábios. Apesar de o resultado não ser imediato em ambos os tipos de aplicações, pode aparecer em poucos dias. “A toxina botulínica começa a agir a partir do décimo dia após a aplicação, enquanto o preenchimento já é bem mais rápido e os resultados podem ser vistos, em média, depois de dois dias da realização do procedimento”, ressalta Carina.

Indicações e efeitos do botox e ácido

Antes de entender as principais indicações e ações do botox ou toxina botulínica e também do ácido hialurônico, a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) adverte que procedimentos estéticos que se utilizam dessas substâncias devem ser feitas exclusivamente em clínicas especializadas, idôneas e que possuam profissionais habilitados para executar as aplicações com segurança total ao cliente.

1 Toxina botulínica. Injetada em quantidades muito pequenas, em um músculo facial específico, bloqueia apenas o impulso que orienta este músculo, levando ao resultado estético desejado. Pode ser usada também para controlar a transpiração excessiva nas axilas ou na pele, nas palmas das mãos e plantas dos pés;

2 Ácido hialurônico. A técnica de preenchimento é utilizada, normalmente, na parte inferior do rosto, que contempla o nariz, boca e queixo. É indicada para correção de sulcos, rugas e cicatrizes. O corpo fabrica esta substância, capaz de manter as formas e contornos, mas a produção cai com o passar dos anos.

Botox e ácido hialurônico

Aplicação. O tratamento com botox envolve injeções em quantidades muito pequenas nos músculos subjacentes para imobilizá-los. O efeito da toxina dura entre três e seis meses. A área da aplicação do ácido hialurônico pode ficar levemente vermelha e inchada, mas a chance de alergia é muito baixa.

Preço. “Uma aplicação de toxina botulínica varia de R$ 1.300 a R$ 1.500 por sessão”, diz Carina Silva, gerente da clínica Magrass. E o método tem adeptos também entre o público masculino.

“Não apenas as mulheres, mas cada vez mais também os homens não medem esforços para ficarem cada vez mais bonitos”, destaca.

Fonte: SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia)