Menopausa x intestino x autoestima

Na menopausa o funcionamento do intestino é mais lento, e isso faz com que a mulher produza mais gases, sinta-se inchada, com dor abdominal, dor de cabeça, todos esses sintomas afetam diretamente o humor.

“O intestino tem comunicação direta com o cérebro, em especial na área que controla o humor. Quando o funcionamento intestinal não está adequado, ocorre um desequilíbrio entre as bactérias boas e as não tão boas. Desta maneira, há produção de substâncias pelas bactérias intestinais “não tão boas”, que enviam sinais para o cérebro, em região que controla o humor, disposição física e mental. Com isso, a mulher sente-se desmotivada, o que afeta diretamente a autoestima”, explica Eliana Louzada, doutora em Nutrição Aplicada Humana e professora de Pós-Graduação da Universidade Candido Mendes.

A autoestima não é decorrente de um único problema psicológico como depressão, ansiedade, medo do sucesso, ou ainda algum tipo de trauma na infância. Todos esses pontos quando analisados isoladamente não podem caracterizá-la.

Desta maneira, a constipação intestinal é um dos contribuintes para uma baixa autoestima já existente. Uma das maneiras de contornar a constipação intestinal é o consumo de vegetais, legumes e frutas frescas, em pelo menos 2 refeições ao dia.