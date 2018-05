Medicamento genérico, similar ou de marca?

Qualquer medicamento só deve ser utilizado sob orientação médica porque possui indicações, contraindicações e feitos adversos que devem ser avaliados pelo médico. O cuidado deve ser redobrado no caso das crianças porque elas são mais sensíveis e reagem aos medicamentos de forma diferente.

Os medicamentos de marca são os primeiros a surgir nas farmácias após vários testes e serem aprovados pela Anvisa, a agência que regulamenta o uso de medicamentos no Brasil. Estes medicamentos geralmente são mais caros que os genéricos e os similares de mercado, mas todos são igualmente eficazes.

Foto: Divulgação

O genérico é aquele que é vendido pelo nome do princípio ativo usado na fórmula. Antes de serem comercializados os medicamentos genéricos e similares passam por rigorosos testes de qualidade e, por isso, são de confiança. Eles são facilmente reconhecidos pela sua embalagem, são mais baratos, são igualmente confiáveis aos de marca, podendo ser encontrados em todas as farmácias e drogarias.

Os remédios similares de mercado possuem o mesmo princípio ativo e a mesma apresentação, que pode ser em xarope, comprimido ou supositório. As principais diferenças entre o similar e o remédio de marca são o prazo de validade e a embalagem, por exemplo.

Uma estratégia para gastar menos na farmácia ou drogaria é pedir ao médico para prescrever o princípio ativo do medicamento, o que possibilita a compra de genérico ou similar. Para comprar um medicamento genérico ou similar sem a receita, se não souber o princípio ativo do medicamento, basta pedir no balcão da farmácia pelo genérico ou similar. Ao mencionar o nome do medicamento de marca, o farmacêutico logo sabe qual é o seu genérico e similar, podendo indicar o mais adequado.

Fonte: www.tuasaude.com

Mitos e verdades sobre medicamentos

Evandro Tokarski, diretor da Farmácia Artesanal, listou cinco mitos e verdades sobre o assunto.

Dissolver cápsulas na água proporciona o mesmo efeito

MITO. Não é recomendado abrir as cápsulas e despejar o conteúdo na água ou mesmo direto na boca. O conteúdo de uma cápsula só deve ser liberado no estômago ou no intestino após a dissolução da mesma. Muito importante seguir a devida recomendação quanto ao uso.

O álcool pode interferir na ação dos medicamentos

VERDADE. Bebidas alcoólicas podem sim interferir na ação dos medicamentos. Eles alteram a metabolização dos fármacos, podem reduzir a absorção, comprometendo o resultado do tratamento ou aumentando a absorção gerando intoxicação. No caso dos antibióticos, o recomendado é não consumir bebidas alcoólicas, pois álcool pode comprometer, interagir ou reduzir a ação do antibiótico.

Faz mal usar medicações em jejum

MITO. Interações entre fármacos e alimentos podem ser determinantes na obtenção do sucesso terapêutico, devido a interferências tanto no metabolismo de fármacos quanto na absorção de nutrientes. Os medicamentos devem ser usados com as devidas recomendações quanto ao horário de uso, alguns são recomendados em jejum quando terão maior absorção e alguns recomendados somente após alguma refeição, pois podem causar indisposição gástrica se tomados em jejum.

Deve-se manter medicamentos longe do calor, da umidade e da luz

VERDADE. Sim, deve-se mantê-los longe do calor, da umidade e da luz; a umidade e calor podem provocar alterações na estabilidade dos fármacos. Deve-se armazená-los sempre em local fresco e longe da umidade, alguns inclusive devem ser conservados sob-refrigeração.

Em caso de esquecimento, é preciso apenas dobrar a dose

MITO. O ideal é voltar a tomar a medicação no horário recomendado, não dobrar a dose. O intervalo entre elas é calculado de acordo com a chamada meia-vida do remédio (tempo em que a concentração dele cai pela metade na corrente sanguínea). Os horários devem se adequar à rotina do paciente, seus horários de trabalho e sono. Uma dose ingerida antes da hora pode causar intoxicação ou, simplesmente, pode não ser absorvida pelo organismo. Já quando você esquece de tomar o medicamento, diminui a eficácia do tratamento e pode sofrer com a volta dos sintomas da patologia.