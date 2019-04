Maracujá é muito mais do que um calmante natural

Foto: rawpixel from Pixabay

Certamente você já conhece o potencial calmante do maracujá, um alimento que ajuda a tranquilizar a mente e tratar problemas como a insônia, por exemplo. Só que muita gente desconhece é que essa fruta também traz uma série de benefícios para saúde, já que é rica em vitaminas, minerais e outras substâncias importantes para o organismo.

Para se ter uma ideia, um dos principais benefícios do maracujá é ser rico em substâncias antioxidantes, que impedem a atuação dos radicais livres, combatendo o envelhecimento e a degeneração celular e também evitam o surgimento de tumores. Ainda é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e auxilia no funcionamento do corpo como todo.

O maracujá também é fonte de vitamina A, conhecida por auxiliar na saúde dos olhos, pois protege a córnea e evita problemas relacionados à visão. Sua deficiência pode provocar cegueira noturna, a dificuldade de enxergar em ambientes escuros.

Fibras e minerais

Outro ponto positivo do maracujá é sua fartura em fibras, que auxiliam no processo de digestão. As solúveis, em especial, são as mais encontradas. Elas conseguem se misturar à água, formando um gel viscoso e mais volumoso no estômago. Por isso, elas prolongam a sensação de saciedade e são ótimas para quem precisa perder peso.

O maracujá também é fonte de minerais importantes, como o cálcio, ferro, magnésio, cobre e fósforo. Eles ajudam a manter os ossos bem fortalecidos e protegidos. Os minerais ainda são importantes para os sistemas imunológico e cardiovascular, evitam problemas como a anemia (em especial, com a ajuda do ferro) e também concedem energia para o corpo.

Benefício até na semente

As sementes de maracujá não fazem mal ao organismo. Na verdade, elas são fontes importantes de antioxidantes – em especial, o piceatanol, composto químico que atua como antioxidante, prevenindo o câncer e doenças degenerativas. Além disso, também são ricas em fibras – que, como já citamos, auxiliam no processo de digestão.