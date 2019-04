Infusão: água de berinjela ajuda no emagrecimento

A berinjela é um alimento tão nutritivo e versátil que pode ser aproveitada até mesmo como água. Trata-se de uma infusão com o legume e que ajuda a emagrecer, além de melhorar o funcionamento do intestino. Ela também tem a importante vantagem de resolver problemas relacionados à pressão alta e diminuir os níveis de colesterol no sangue.

Contudo, uma observação precisa ser feita. Por mais que entregue tantos benefícios para a saúde, a berinjela deve ser consumida com cautela por contar com uma substância tóxica chamada solanina – que aparece em grande quantidade quando o alimento está cru.

Para tomar a água de berinjela sem riscos, é recomendado remover toda a casca antes de colocar o ingrediente dentro do líquido ou cozinhá-lo a vapor com o mínimo de água possível – para que fique livre da toxina sem perder os principais nutrientes.

Receita

O preparo é da seguinte forma: corte-a em rodelas de, mais ou menos, um centímetro e meio de espessura e coloque dentro de uma jarra; depois, acrescente a água e deixe descansando na geladeira a noite toda. No dia seguinte, ela está pronta para que você possa consumir e aproveitar todos os seus benefícios.

Explicando as vantagens

O ingrediente melhora a circulação do sangue por ser rico em vitamina E. Além disso, possui antioxidantes, como a antocianina, e uma quantidade de potássio que previnem doenças ligadas ao coração – como a hipertensão, por exemplo.

A água de berinjela também é indicada para diabéticos por ser capaz de desintoxicar o organismo e diminuir os níveis de açúcar no sangue. E ainda é aliada de quem deseja emagrecer por eliminar toxinas, ter pouquíssimas calorias e ter ação diurética para diminuir a retenção de líquidos.