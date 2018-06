Entenda a importância do exame do pezinho nos recém-nascidos

Desde 2001, o Teste do Pezinho é obrigatório e gratuito em todo território brasileiro. Realizado a partir da coleta de gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, de forma rápida e quase indolor, o exame é fundamental na prevenção da deficiência intelectual e na melhoria da qualidade de vida das crianças.

Para que a prevenção seja possível, o exame deve ser realizado após as primeiras 48 horas do nascimento e até o 5º dia de vida do bebê. Assim, se for diagnosticada alguma doença prevista no Teste do Pezinho, é possível intervir de forma segura e eficaz, evitando complicações graves para a saúde dos recém-nascidos. Foto: Fotolia

Atualmente, é disponibilizado pelo SUS o exame básico que consegue detectar seis doenças: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Falciforme e demais Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase.

Para conscientizar sobre a importância do exame, a APAE de São Paulo e a Unisert (União Nacional dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal) promovem a Campanha Junho Lilás. Para entender melhor o assunto, Flavia Piazzon, médica geneticista e consultora científica da APAE, explica mais sobre as doenças que o Teste do Pezinho Básico diagnostica. Confira!

1. Fenilcetonúria

A Fenilcetonúria é uma doença de causa genética que causa deficiência de uma enzima muito importante para o organismo, a fenilalanina hidroxilase. Com isso há um acúmulo do aminoácido fenilalanina, que em excesso é tóxico e pode causar sérios problemas neurológicos, entre eles a deficiência intelectual. Não tem cura, mas tem tratamento. Entre alguns dos alimentos proibidos estão: todos os tipos de carne, leite de vaca e ovos.

2. Hipotireoidismo congênito

Esta doença é causada pela ausência ou mal funcionamento da glândula da tireoide, localizada no pescoço. A doença não tem cura, mas tem tratamento que é feito à base de reposição hormonal por medicamento via oral. Se não for tratada logo e de forma correta, a doença pode atrasar o desenvolvimento do bebê e levá-lo à deficiência intelectual.

3. Anemia Falciforme

De origem genética, a anemia falciforme é causada por uma alteração na forma dos glóbulos vermelhos, que ficam deformados e se rompem precocemente, levando a quadros abruptos de anemia, além de inchaços no corpo, principalmente nos bebês. Nas crises agudas, o tratamento imediato em pronto-socorro pode ser necessário, no qual o paciente receberá soro e, em alguns casos, transfusão de sangue.

4. Fibrose cística

A fibrose cística também de origem genética afeta a regulação de sódio e cloro nas células. Quem tem a doença, apresenta secreções mais espessas, principalmente nos pulmões, o que pode facilitar infecções pulmonares. A doença também causa problemas nas enzimas digestivas do pâncreas, que em bebês pode dificultar o ganho de peso, o que pode levar a uma desnutrição se o paciente não for diagnosticado e tratado.

5. Hiperplasia Adrenal Congênita

A hiperplasia adrenal congênita altera a produção de hormônios nas glândulas adrenais, que ficam localizadas sobres aos rins. Com isto, pode levar a uma desidratação potencialmente fatal nas formas perdedoras de sal, alerta a geneticista. O tratamento envolve medicamentos e, em alguns casos, cirurgia.

6. Deficiência de Biotinidase

Considerada um erro inato do metabolismo, a pessoa que apresenta a deficiência de biotinidase não é capaz de reciclar a vitamina biotina, presente no leite materno, carnes e leguminosas. O bebê pode apresentar lesões de pele avermelhadas, queda de cabelos, atraso do desenvolvimento levando a deficiência intelectual e problemas auditivos, como a surdez. O tratamento é feito com comprimidos de vitamina B7 em grande quantidade.