Emagrecimento definitivo!

Emagrecer de forma saudável e definitiva pode até não parecer algo fácil ou mesmo realizável, afinal, não existem soluções mágicas para isso. Mas o caminho se torna muito mais simples e abreviado quando se tem ao lado profissionais bem preparados.

Foto: Fotolia

Em 10 anos, a Magrass já ajudou a transformar milhões de vidas por meio de seu programa alimentar denominado de Transformação Nutricional Consciente, que tem como objetivo central, a tomada de uma consciência nutricional por seus clientes, reeducando-os, para que consumam os alimentos certos, garantindo assim além da eliminação da gordura de forma definitiva, enormes ganhos em saúde e qualidade de vida.

O programa não é um a dieta. É uma reeducação alimentar baseada no baixo estímulo insulínico, ou seja, a solução é eficiente porque mantém os níveis de insulina baixos (hormônio que converte as calorias ingeridas em gordura), fazendo com o corpo utilize a gordura armazenada como principal fonte de energia.

Parece milagre não é mesmo? Mas é pura cientificidade! Além deste programa campeão, a Magrass tem como outros grandes diferenciais, o apoio carinhoso e especializado de suas equipes multiprofissionais, aplicativos de alta tecnologia que proporcionam uma evolução controlada durante todo o tratamento, receitas, dicas e informações exclusivas que são passadas o tempo todo para aqueles que buscam saúde, beleza e bem-estar.

Aprendendo novos hábitos, a vida dos clientes Magrass é transformada, hábitos antigos ficam para trás e os clientes seguem livres e felizes, mantendo de forma estável e sem esforços o peso desejado. Foto: Fotolia

Foco nos nutrientes, não nas calorias!

Frequentemente ao conhecerem o Programa Alimentar Magrass, algumas clientes se surpreendem com algumas receitas que “aparentemente” não deveriam estar ali e nos perguntam: “Mas isso não é muito calórico?”.

Em pouco tempo, no entanto, os clientes Magrass compreendem que não são as calorias que devem estar no centro de suas atenções, mas os nutrientes. Isso porque as calorias são apenas uma forma de contar ou medir energia, e o que de fato faz as pessoas formarem gordura (e, portanto, engordar) é o somatório de um excesso de calorias junto de uma produção excessiva de insulina.

Na ausência de excesso de calorias ou insulina, ocorre o contrário, o corpo passa a buscar em suas reservas (gordura) a fonte de energia para desempenhar suas tarefas. Em outras palavras, uma pizza repleta de cobertura, uma deliciosa fatia de torta, ou até mesmo um chocolate, quando feitos da maneira correta, podem lhe fornecer todo o prazer e os nutrientes que você gosta e seu corpo necessita, sem que você forme gordura!