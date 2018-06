Doença que vai além da cólica menstrual

A endometriose é uma doença que atinge cerca de 7 milhões de mulheres só no Brasil e, segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE), mais de 60% das mulheres desconhecem seus sintomas.

O endométrio é uma camada que reveste a parede interna do útero. Quando não há fecundação, boa parte das células desse tecido são eliminadas na menstruação. Nos casos de endometriose o sangue não é totalmente eliminado, as células, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto, podendo atingir outros órgãos como bexiga e intestino. Foto: Divulgação

Os sintomas mais comuns são as dores na época da menstruação, por isso a dificuldade do diagnóstico, pois muitas vezes a doença é confundida com as cólicas menstruais que acontecem na adolescência, sem causa orgânica. A endometriose além de impactar diretamente na qualidade de vida das mulheres – principalmente jovens que estão em idade fértil – pode dificultar os planos de quem deseja engravidar.

O ginecologista e responsável técnico do Serviço de Endometriose do Hospital Santa Catarina (SP), professor doutor Alexander Kopelman, alerta que “quanto antes for realizado o diagnóstico, maiores serão as chances de evitar as formas graves da doença. Para atingir este objetivo recomenda exame de toque, história clínica minuciosa da paciente, ressonância magnética e/ou exame de ultrassom endovaginal especializado”.

A doença está ligada diretamente à dor e a infertilidade, fatores que podem mexer com o emocional. Segundo o especialista, “contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar que envolva psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e acupunturista especializados no tema pode potencializar as chances de sucesso no tratamento”.

PREVENÇÃO?

“Até o momento nenhum estudo encontrou um método eficiente de prevenir o aparecimento e crescimento da doença”, conclui o médico Kopelman. “Algumas evidências sugerem que as pílulas podem trazer este efeito”.

Fonte: Serviço de Endometriose do Hospital Santa Catarina

OS SINTOMAS

Além das fortes cólicas menstruais, outros sinais podem indiciar a presença da endometriose. Entre eles, o médico destaca três principais sintomas:

Incômodo durante as relações sexuais: a endometriose pode causar fortes dores no momento da penetração, por se localizar, muitas vezes, no fundo da vagina. Por isso, qualquer dor que atrapalhe a relação sexual, dever ser investigada.

Dores além do período menstrual: com o avanço da doença, a mulher passa a sentir dores em todo o ciclo, e não mais apenas na região do útero, dependendo do foco da endometriose, as dores podem atingir toda a pelve, a lombar e o intestino.

Problemas no banheiro: há mulheres que apresentam diarreia e sangramento ao urinar. Em mulheres com endometriose mais agressiva, a doença pode atingir o intestino, levando, por vezes, a sangramento nas fezes.

Fonte: Serviço de Endometriose do Hospital Santa Catarina

Cirurgia para endometriose

A cirurgia para endometriose é a primeira escolha de tratamento nos casos de endometriose grave que provoca o crescimento exagerado de tecido endometrial fora do útero, dores muito intensas ou problemas de fertilidade.

A cirurgia para tratar a endometriose serve para remover o tecido endometrial que se implantou fora do útero, reduzindo os sintomas e possibilitando a gravidez. Esta cirurgia pode ser feita por laparoscopia, nos casos leves da doença, em que existe pouco tecido endometrial fora do útero e não é necessário remover órgãos, reduzindo o tempo de recuperação.

Em alguns casos, a cirurgia pode ser usada para retirar os ovários e o útero, mas isso, normalmente, só é utilizado em situações de endometriose muito grave ou quando a mulher não deseja engravidar.

Fonte: www.tuasaude.com