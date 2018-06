Dicas para manter o peso no Inverno

Foto: Pixabay

Além do frio, o Inverno traz consigo aquela vontade louca de comer massas, escondidinhos, fondue, chocolate quente e muitas outras delicias hipercalóricas. E há uma razão biológica para esses desejos: por conta da queda nas temperaturas, o organismo precisar fazer um esforço maior, gastar mais energia para manter a temperatura do corpo e, por isso, aumenta a vontade de comer, justamente para repor a energia gasta e manter tudo funcionando de acordo. Esse desejo pode ser driblado com pequenos truques. Um deles é optar por alimentos quentinhos, pois a temperatura contribui para manter o corpo aquecido, além de trazer aquela sensação gostosa de aconchego (a cara do Inverno). Confira outras dicas para não perder a mão durante a estação.

Temperos termogênicos

Alguns temperos são termogênicos e auxiliam o corpo a manter a temperatura. “Curry, mostarda e pimenta calabresa são excelentes temperos que auxiliam no aumento da circulação, na temperatura corporal, além de auxiliar na queima calórica”, diz a nutricionista, Izabelly Cavassani. Atenção à pimenta em conserva, pois possui grande quantidade de sódio e provoca o aumento da pressão.

De 3 em 3

O corpo é uma máquina que precisa de combustível para exercer suas funções. E é através dos alimentos que ele consegue energia para funcionar. Quando passamos longos períodos sem ingerir calorias, o organismo tende a utilizar os estoques presentes nos músculos e tecido adiposo. A dica é fazer uma boquinha a cada três horas, um total de cinco a seis refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar e lanchinhos intermediários). Jamais deve-se pular o café da manhã, pois é ele o principal combustível para começar o dia.

Aposte nos refogados

O consumo de verduras cai nos dias mais frios. Uma opção saudável para manter esses ingredientes e nutrientes no prato são os refogados. Aposte em brócolis, couve-flor, couve, acelga, cenoura e agrião.

Sopas, caldos e cremes

Se a intenção é esquentar o corpo, sopas, cremes e caldos são ótimas pedidas para as refeições nos dias mais frios do ano. E para incrementar a receita e deixá-la mais funcional, a sugestão é incluir farinha de chia e linhaça.

Inclua fibras no cardápio

A fibra é um ingrediente essencial para o sistema digestório. Dentre os benefícios do consumo diário, é importante destacar o controle do colesterol, melhora no processo digestivo e controle dos níveis de glicose no sangue em diabéticos. As fibras estão presentes em verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, pães e massas integrais.

Chocolate X Frutas

O desejo por chocolates pode ser driblado com frutas. E detalhe: frutas servidas quentes. “Experimente esquentar uma maça, pera ou banana no micro-ondas e comer com canela [termogênico natural]. É mais saudável e delicioso”, observa o especialista. Que tal experimentar uma salada de frutas mais quentinha?

Evite o álcool

Bebidas alcoólicas não oferecem nenhum nutriente para o organismo. Pelo contrário, cada grama contém cerca de três calorias, segundo o nutrólogo Edson Ramuth. “É importante consumir com moderação para não aumentar as medidas”, diz o especialista.

Consultoria: Green Station e Emagrecentro