Dicas para escolher e armazenar frutas em casa

Foto: Pixabay - CC Comer frutas é uma prática saborosa e importante para quem pretende manter uma alimentação saudável. Afinal, dependendo do tipo, são valiosas fontes de fibra, vitaminas e minerais, como o cálcio e o potássio. Dessa forma, elas ajudam e muito na prevenção de doenças.

Com os termômetros marcando temperaturas elevadas, o grande problema é evitar o desperdício. Saber escolher frutas com qualidade faz toda a diferença, assim como o armazenamento correto.

A primeira orientação ao chegar no mercado: não aperte todas as frutas. Essa prática pode amassá-las. Independentemente das técnicas disponíveis para a produção, prefira comprar frutas da estação.

No verão, por exemplo, é possível encontrar com facilidade e qualidade abacate, abacaxi, coco verde, figo, framboesa, fruta do conde, carambola, laranja-pera, mamão, maracujá, melancia, uva, entre outras opções. Não existe uma regra geral para escolher a fruta perfeita. Cada uma possui uma recomendação diferenciada. Portanto, fique atento.

Abacaxi. Escolher o abacaxi é fácil. Além do aroma doce, a fruta deve estar com a estrutura firme. Para consumir imediatamente, lembre-se do teste da folha. Basta puxar uma e verificar se ela solta com facilidade.

Mas não esqueça, por estar maduro, deve ser consumido rapidamente. Para evitar o desperdício, corte em fatias ou cubos e mantenha por até 3 dias as porções em recipientes na geladeira. É possível ainda congelar a fruta

Abacate. O abacate, por exemplo, deve ser adquirido mais firme, assim como a goiaba. Caso esteja maduro, é possível mantê-lo na geladeira por até 7 dias.

Banana. Uma das frutas preferidas dos brasileiros, a banana costuma ficar madura rapidamente com as altas temperaturas. Dependendo da região, é possível comprá-la pela manhã ainda com a casca verde e, à tarde, já poder saboreá-la. Não coloque a fruta na geladeira. Deixe amadurecer em temperatura ambiente.

Para saber se a banana está macia, basta verificar as manchas marrons na casca. Quando escura, aproveite a fruta para preparar doces, evitando assim o desperdício.