Cúrcuma no dia a dia

Enriquecer nossa dieta diária com a cúrcuma não é tão complicado o quanto possa pareça. Por causa de seu sabor delicado, é muito fácil usá-la para enriquecer inúmeros pratos de sabor, cor e saúde. Ela é conhecida desde a antiguidade por suas propriedades benéficas. Contém sais minerais como ferro e potássio. Possui propriedades anti-inflamatórias, que aliviam a dor, além de antioxidantes. A combinação de açafrão com uma pitada de pimenta-do-reino melhora a sua absorção pelo corpo.

Se você tiver tosse ou sentir a garganta raspar, sinal de que uma inflamação pode estar a caminho, confie na cúrcuma. Prepare um remédio natural usando uma pitada de cúrcuma, uma pitada de gengibre e uma colher de chá de mel. Este remédio promove a defesa imunitária e reduz a inflamação. Já para dar uma limpada nos pulmões, nada como o xarope para depurar os pulmões da nicotina, poluição e fumaça. Foto: Adobe Stock

Máscaras

O açafrão também tem qualidades antioxidantes portanto, usá-lo como ingrediente cosmético também é recomendado para aqueles que querem limitar os sinais do envelhecimento precoce. As máscaras devem ser aplicadas regularmente (1/2 vezes por semana) para ter uma pele limpa, linda e radiante.

Se você está um pouco hesitante em usar as máscaras por causa do poder colorante deste tempero, não se preocupe. Aqui estão alguns ingredientes que permitem que você remova facilmente manchas não só na pele, mas também nas unhas e até mesmo da sua roupa. Você pode: usar um esfoliante feito de açúcar; óleo de coco (esfregue-o suavemente na pele, com a ajuda de um pedaço de algodão); vinagre de maçã ou espuma de barbear.

Fonte: https://www.greenme.com.br

Xarope para depurar os pulmões

Foto: AdobeStock

Este remédio caseiro permite eliminar, pelo menos em parte, as substâncias tóxicas acumuladas graças à presença de ingredientes antioxidantes e anti-inflamatórios, capazes também de de facilitar a eliminação do muco.

Ingredientes

400 g cebolas

2 colheres (chá) de cúrcuma

3 cm de raiz fresca de gengibre

1 litro de água

400 g de açúcar mascavo ou 2/3 colheres (sopa) de mel

Leve a água para ferver junto com o açúcar (se você usar mel, insira-o apenas ao final da preparação para que ele não perca suas qualidades nutricionais e propriedades medicinais). Adicione as cebolas picadas, a raiz de gengibre ralada e as 2 colheres de cúrcuma. Leve para cozinhar em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Uma vez que a água tiver sido reduzida em cerca de metade da quantidade inicial, desligue o fogo, filtre tudo e guarde a solução em uma jarra ou frasco de vidro. Deixe esfriar à temperatura ambiente e, em seguida, mantenha em local fresco e seco ou, se a temperatura não o permitir, na geladeira. Deve ser tomado duas vezes ao dia, de manhã com o estômago vazio e poucas horas após o jantar (ou no meio da tarde), na dose de duas colheres de sopa.

Golden milk (leite dourado)

Foto: Divulgação

Golden milk ou leite dourado é uma bebida curativa típica da tradição ayurvédica. É preparado com açafrão, água, leite (ou bebidas vegetais, por exemplo o leite de amêndoas), uma colher de chá de óleo de amêndoas e mel. É considerado benéfico especialmente para as articulações. Também é indicado para aumentar a imunidade em caso de gripe e resfriados. Deve ser tomado diariamente enquanto dure o tratamento, caso não tenha nenhuma rejeição alérgica aos componentes do remédio. A receita se faz em duas etapas, a primeira delas é a preparação da pasta de cúrcuma que você deverá guardar na geladeira e, diariamente preparar com ela o leite dourado que é tomado quente.

Pasta de cúrcuma e pimenta-do-reino

1/4 xícara de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 xícara de água filtrada

Junte todos os ingredientes em uma pequena panela e misture bem. Acenda o fogo e vá mexendo, constantemente, até que a mistura se transforme em uma pasta grossa. Deixe-a pasta esfriar, coloque-a em um pote de vidro com tampa e guarde na geladeira.

Preparo do leite dourado: você poderá usar leite vegetal ou animal, como preferir. Recomenda-se o leite de amêndoas ou leite de coco, por exemplo. Junte uma xícara de leite com 1 colher de chá de óleo de coco com 1/4 colher de chá ou mais da pasta de cúrcuma, mel a gosto. Aqueça no fogão, sem ferver, os ingredientes sem o mel (este só deverá ser adicionado antes de você tomar o leite dourado, para não perder suas propriedades benéficas). Cozinhe os ingredientes, mexendo sempre, até conseguir uma mistura bem homogênea. Retire do fogo, acrescente o mel e tome ainda quente.

Uso externo

A pasta de cúrcuma também pode ser usada como cataplasma para problemas de pele (a primeira parte da receita). Sobre este tipo de uso, na pele, vale comentar sobre os trabalhos da bióloga Marcella Carneiro que comprovou a eficácia da curcumina em tratamentos de melanoma. Mas, se for usar topicamente, antes faça um teste de alergia – basta aplicar um pouco da pasta na parte interna do pulso e observar a reação da sua pele: se tiver irritação ou avermelhamento é recomendável descontinuar o uso. Foto: Divulgação

Limonada com cúrcuma

Esta receita de limonada com cúrcuma para o dia a dia é boa para aumentar a imunidade, melhorar a absorção dos nutrientes em nossa alimentação; como bebida detox por suas propriedades antioxidante e também por seu sabor.

Limonada para 4 pessoas

4 xícaras de água fria

2 colheres (sopa) de raiz de cúrcuma recém-ralada ou 1 colher de sopa da cúrcuma seca, em pó

suco de 2 limões

1 laranja.

Bata tudo junto no liquidificador e adoce, a gosto, com melado ou mel, stevia, açúcar mascavo ou alcaçuz.

Máscaras de beleza

Até na beleza a cúrcuma vai dar uma força com seu poder antioxidante, rejuvenescedor. É ótima por causa do seu principal princípio ativo, a curcumina, um pigmento amarelo com poderosas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Este tempero aplicado na pele tendente à acne ou onde as espinhas costumam aparecer é muito útil para eliminar as infecções cutâneas e ao mesmo tempo acalmar as áreas inflamadas, graças à sua ação calmante e curativa.

Máscara de açafrão e mel

Foto: Divulgação

O mel também possui poderosas propriedades antimicrobianas e tem sido utilizado desde a medicina antiga para desinfetar e reparar cortes profundos ou feridas, além possuir grande efeito hidratante. É uma máscara particularmente adequada para aqueles que possuem pele mista.

Ingredientes

1 colher (chá) de pó de açafrão orgânico

2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo

Misture o açafrão e o mel em uma tigela, misture bem até formar uma pasta homogênea e grossa (se desejar, pode adicionar um pouco de água de rosas para conseguir a consistência adequada). Aplique-a e deixe por 15-20 minutos antes de enxaguar com água morna. Seque suavemente com um pano limpo e macio.

Máscara de cúrcuma e limão

A presença do suco de limão nesta máscara atua como um poderoso adstringente nos poros, reduzindo a oleosidade, agindo entre outras coisas como um clareador. Importante lembrar de não tomar banho de sol imediatamente depois de fazer a máscara pois, o suco de limão pode manchar a pele.

Ingredientes

1 colher (sopa) de pó de açafrão orgânico

2 colheres (sopa) de suco de limão recentemente espremido

Modo de preparo

Coloque o pó de açafrão e o suco de limão em uma tigela e misture bem com a ajuda de uma espátula para obter uma mistura homogênea. Aplique a pasta preparada nas áreas afetadas pela acne, deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos e depois enxágue. Seque o rosto com um pano limpo e macio e depois aplique um hidratante leve e sem óleo. Você pode usar esta máscara 2 a 3 vezes por semana, o uso regular também ajudará a acalmar a pele e a reduzir a eventual presença de cicatrizes.

