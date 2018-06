Cuidados com a pele no inverno

A chegada do inverno merece atenção e cuidados com nosso corpo, principalmente com a pele. É nesse período que costumamos tomar banhos mais quentes e demorados que acabam ressecando a pele, já que o calor da água remove a camada de gordura que a protege. Por isso, é preciso cuidado redobrado.

É comum nesse período que as dermatites e eczemas piorem, pois a pele acaba ficando muito seca, sensível e coçando muito. No caso dos idosos, é ainda pior, pois com a idade as glândulas sebáceas não são mais tão funcionais, favorecendo o ressecamento. Quando a estação fria chega o quadro se agrava, ocorrem prurido e lesões de escoriação, por isso é preciso cuidados, como hidratação diária. Foto: Fotolia

Uma boa notícia é que as estações frias são ideais para os tratamentos estéticos. “O inverno é propício para tratamentos mais invasivos como peelings e lasers. Porque os lasers atingem camadas profundas da pele sem alterar a camada externa e a recuperação é facilitada pela pouca exposição ao sol e maiores cuidados de hidratação.” comenta Bettina Sanson, dermatologista.

A combinação de tratamentos dermatológicos no inverno é a grande chave para resultados incríveis. Segundo Bettina, os tratamentos de textura são os mais indicados, como: peelings, limpeza de pele e máscaras combinados a tratamentos que melhoram a elasticidade da pele, como lasers, radiofrequência e ultrassom microfocado que garantem uma luminosidade e translucidez o ano todo.

Confira algumas dicas para você começar a cuidar da pele em casa:

– Beba no mínimo dois litros de água por dia;

– Evite banhos quentes e muito demorados;

– Evite se ensaboar demais e usar buchas, que também contribuem para alterar a composição do manto hidrolipídico (hidratante natural produzido pelo organismo) que protege a pele;

– Use o hidratante logo após sair do box – ainda no banheiro – com aquele vaporzinho pós-banho, que ajuda na penetração do creme;

– Para peles oleosas, e acneicas, evite hidratante comum no rosto, use produtos “oil free” nas áreas de maior oleosidade (rosto e tórax);

– Os lábios também costumam ressecar muito no inverno. É importante usar hidratantes específicos para essa região para evitar rachaduras;

– Use filtro solar diariamente.

Fonte: Bettina Sanson, dermatologista