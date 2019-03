Creches podem ajudar a fortalecer imunidade

Quando as crianças passam a frequentar creches, é comum elas ficarem mais doentes. Por outro lado, também pode ajudá-las a fortalecer a imunidade. Os anticorpos são a linha de defesa do organismo contra invasores, produzidos quando o corpo descobre que há uma ameaça e consegue identificá-la.

Foto: Adobe Stock

No entanto, muitas vezes, a criança só tem o primeiro contato com os micro-organismos invasores ao começar a ir para a creche. É a partir daí que o corpo começará a produzir anticorpos específicos, que tornarão o organismo menos suscetível a adoecer.

A alimentação exerce um papel fundamental no aumento da imunidade, que pode ser complementado por medicações que estimulam o funcionamento do sistema imunológico. O ideal é reforçar a dieta com alimentos ricos em ferro, vitaminas e ácido fólico e diminuir o consumo de açúcar e gorduras.

“Higienizar sempre e corretamente as mãos e os objetos de uso comum, como brinquedos, ferver chupetas, mamadeiras e outros utensílios individuais, mas que esporadicamente são divididos pelas crianças, é bastante importante”, afirma a pediatra Flávia Bello.

https://cuidadospelavida.com.br