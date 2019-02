Consumo diário de fibras ajuda a reduzir risco de doenças graves

Em recente publicação da revista científica The Lancet, os dados apontaram que o maior consumo de alimentos ricos em fibras foi associado a uma queda de 16% a 24% na incidência de doenças coronarianas, derrames, diabetes tipo 2 e câncer colorretal.

Foto: Divulgação

Foi constatado que se mil pessoas substituírem uma dieta pobre em fibras (menos de 15g) por uma alimentação rica no nutriente (25-29g), 13 mortes e seis casos de doenças cardíacas poderiam ser evitados.

A nutricionista Marcela Tardioli separou algumas dicas como: substituir o pão branco, macarrão e arroz por suas versões integrais; optar por cereais matinais ricos em fibras, como mingau de aveia; cozinhar batatas com casca e consumir pelo menos cinco porções de frutas ou verduras e legumes por dia.

Outra recomendação é saber escolher o produto no supermercado. Uma maneira para descobrir a quantidade de grãos integrais é se atentar à lista de ingredientes no rótulo. “Os primeiros são aqueles encontrados em maior quantidade no alimento. Ou seja: se farinha integral está em primeiro e farinha branca em segundo, significa que aquele produto tem mais farinha integral do que branca, por exemplo”, explica Marcela.