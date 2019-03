Conquistando novos laços na terceira idade

Envelhecer é ver os filhos, netos e bisnetos nascerem e crescerem. Contudo, também significa assistir amigos e companheiros deixando a vida. Com as novas configurações das famílias e o cotidiano acelerado da era digital, muitos idosos acabam sofrendo com a solidão dentro de suas próprias casas.

Especialistas defendem que a família compartilhe atenção com os idosos e, também, a criação de novos laços com pessoas da mesma faixa etária e mesmos interesses. Uma boa alternativa para isso são as atividades em grupos para idosos, que possibilitam ocupação e interação. Foto: Adobe Stock

Presidente do departamento de gerontologia da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), Vania Beatriz Herédia criticou a falta de sensibilidade no trato com as pessoas mais velhas, que muitas vezes se sentem trocadas por celulares e outros aparelhos eletrônicos.

“Às vezes, mesmo quando estão com companhia, eles se sentem sozinhos, pois as outras pessoas estão ocupadas com eletrônicos. Isso gera um afastamento do idoso da rotina comum, e aqueles que não estão incluídos digitalmente acabam isolados”, alertou.

Outro aspecto que tem favorecido a solidão na terceira idade é a própria configuração das famílias e o aumento na longevidade. A expectativa de vida do brasileiro aumentou em mais de 30 anos entre 1940 e 2016, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Somado a isso, os núcleos familiares estão menores e contam com menos filhos. Assim, muitas vezes aqueles que cuidariam dos pais já são idosos e também inspiram atenção.

Atividades

Vania defende a realização de atividades que sejam do interesse do idoso. Essa é uma forma de mantê-lo ativo e em contato com assuntos que o estimulem. Além disso, esse ambiente pode ser uma forma de estabelecer novos laços com pessoas da mesma idade.

Esse contato humano com semelhantes ajuda, inclusive, na aceitação da própria velhice. “A pessoa vê no outro o que ela mesma está passando, e consegue entender muitas coisas que não tinha com quem conversar, simplesmente porque não tem familiares vivendo essa mesma fase da vida”, destacou a presidente.

Prefeitura oferece atividades gratuitas

Os idosos podem encontrar várias opções de atividades gratuitas na cidade de Americana. No Civi (Centro de Valorização do Idoso), por exemplo, há aulas de natação, pilates, hidroginástica, dança circular, coach, zumba e espanhol.

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, também oferece aulas de ginástica gratuitas para idosos em Unidades Básicas de Saúde, ginásios de esportes e Centros Comunitários espalhados em diversos bairros.

Americana é a única cidade da região a contar com um Centro Dia do Idoso, espaço frequentado por um grupo pré-selecionado com base em critérios sociais. Ao longo de todo o dia, são oferecidas atividades diversas com o objetivo de entretenimento, socialização e desenvolvimento de habilidades.

“Existem atividades, mas identificamos que pouco se tem feito hoje pelo idoso, mesmo Americana sendo considerada uma cidade idosa. Como presidente, quero que eles conheçam seus direitos e o Conselho”, disse o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o vereador Gualter Amado (PRB).